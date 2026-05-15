JP Morgan detectó un cambio estructural en el mapa global de inversiones. En su informe “2026 Mid-Year Outlook”, el banco estadounidense plantea que el nuevo ciclo financiero ya no estará dominado exclusivamente por las mega tecnológicas de Wall Street, es decir, la Inteligencia Artificial (IA) sino también por los países capaces de proveer los recursos estratégicos que necesita la nueva economía global: energía, cobre, litio, petróleo, gas, alimentos y minerales críticos y ahí es donde la Argentina aparece en escena. El documento plantea un giro importante en la mirada que el mercado internacional tiene sobre los mercados emergentes como el argentino. Sostiene que durante más de una década, gran parte de los flujos globales se concentraron en Estados Unidos, impulsados por tasas altas, fortaleza del dólar y el liderazgo tecnológico norteamericano. Ahora, el banco cree que el mundo entra en otra etapa: una economía más fragmentada, más política y más dependiente de cadenas de suministro estratégicas. Y en ese contexto, para el gigante de Wall Street, América Latina vuelve a ganar protagonismo. JP Morgan plantea que la fragmentación global podría transformarse en una oportunidad de largo plazo para varios mercados emergentes. El motivo es que la competencia entre Estados Unidos y China, la carrera por la Inteligencia Artificial, las tensiones energéticas y la necesidad de relocalizar industrias “obligan” al mundo a buscar proveedores confiables de recursos naturales y energía. “Ese cambio de paradigma modifica completamente la lógica de inversión global”, consigna el extenso documento. Durante años, la globalización priorizó eficiencia y costos bajos. Hoy, según el banco, el foco pasó a ser resiliencia, seguridad energética, autonomía industrial y “control de insumos críticos” como el cobre, litio, petróleo, gas, alimentos. En otras palabras, el mercado ya no mira solamente crecimiento económico, sino que ahora también analiza quién controla los recursos necesarios para sostener la nueva infraestructura tecnológica y energética del planeta. No resulta una coincidencia que esta misma semana el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, iniciará una gira por países de la región para reforzar alianzas vinculadas a “seguridad energética, logística y abastecimiento de minerales considerados esenciales para la nueva economía tecnológica”, según detalla el comunicado oficial. El viaje, que se desarrollará entre el 12 y el 16 de mayo, refleja cómo Washington empieza a mirar a América Latina no solo como una región comercial o diplomática, sino como una pieza central en la batalla global por los recursos que alimentarán la próxima ola tecnológica: inteligencia artificial, semiconductores, baterías y centros de datos. El informe del coloso financiero destaca que la región concentra más del 40% del cobre mundial y cerca del 60% de las reservas conocidas de litio. También remarca su riqueza en energía, agricultura, níquel y tierras raras. Para JP Morgan, esos activos pasan a ocupar un lugar estratégico en un mundo donde la Inteligencia Artificial ya no es solamente software, sino una revolución industrial completa que consume cantidades crecientes de electricidad, infraestructura física, centros de datos, chips y materiales críticos. La visión del banco es que el boom de IA generó una nueva demanda estructural por energía y minerales. Cada nuevo data center, cada expansión de capacidad computacional y cada salto en automatización requieren redes eléctricas, cobre, baterías, gas, petróleo y capacidad de generación energética. Por eso JP Morgan insiste en que los nuevos cuellos de botella de la economía mundial ya no son financieros, “sino físicos”. Aunque el informe no desarrolla específicamente el caso argentino, pero sí lo menciona, el país aparece naturalmente alineado con varios de los grandes temas que hoy dominan la agenda de Wall Street: Vaca Muerta, el litio del NOA, los proyectos de cobre, el potencial energético y la capacidad agroexportadora. En un contexto donde las potencias buscan asegurarse recursos críticos para la transición energética y la infraestructura tecnológica, ciertos activos argentinos empiezan a adquirir una relevancia geopolítica mucho mayor que en ciclos anteriores. JP Morgan también cree que los emergentes llegan a esta etapa en mejores condiciones macroeconómicas que en otros momentos históricos. El informe sostiene que muchas economías en desarrollo muestran balances externos más sólidos, menores niveles de inflación y tasas reales positivas superiores a las de Estados Unidos. Además, destaca que las valuaciones todavía siguen deprimidas frente a mercados desarrollados. De hecho, el banco remarca que las acciones emergentes ya superaron ampliamente a las desarrolladas durante 2025 y proyecta un crecimiento muy fuerte de ganancias corporativas para 2026. La lectura implícita es que Wall Street empieza a detectar una relación riesgo-retorno más atractiva por fuera de Estados Unidos, particularmente en economías vinculadas a recursos estratégicos y cadenas de suministro críticas, como la argentina. En ese sentido, el informe deja entrever algo todavía más profundo: el mercado internacional empieza a pensar a los emergentes no sólo como economías vulnerables a shocks externos, sino también como potenciales ganadores de la nueva reorganización global. Pero JP Morgan también marca un límite muy claro para países como Argentina. El banco sostiene que, en este nuevo orden económico, no alcanza únicamente con tener recursos naturales. El capital global busca estabilidad macroeconómica, reglas previsibles, infraestructura, acceso financiero y seguridad jurídica para proyectos de largo plazo. En un mundo más fragmentado, donde las cadenas de suministro empiezan a organizarse alrededor de “ecosistemas confiables”, la competencia entre emergentes ya no será sólo por costos bajos, “sino también por credibilidad y capacidad institucional”, analiza. Y ahí aparece el verdadero desafío argentino. Porque si el nuevo ciclo global efectivamente gira alrededor de energía, minería estratégica, seguridad alimentaria y recursos críticos, el país tiene con qué captar atención internacional. La gran incógnita es si podrá transformarse en un destino confiable para ese capital de largo plazo que Wall Street empieza a buscar fuera de Estados Unidos.