La operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro no solo sacudió el tablero geopolítico, sino que también pone en el centro de la escena mundial a la mayor reserva probada de petróleo del mundo.

Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que, según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.

A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señalan que el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado.

Actualmente, Venezuela produce cerca de 1,1 millones de barriles diarios, apenas el 0,8% de la producción global, una cifra drásticamente inferior a los 3,5 millones que bombeaba antes del régimen socialista.

Esta baja incidencia real en el mercado actual, sumada a un escenario de exceso de oferta global previsto para 2026, actuaría como un amortiguador ante un posible shock de precios.

El mercado de futuros de crudo abrirá este domingo a las 20:00 (hora local), y se espera que la reunión de la OPEP —también programada para mañana— defina si el cartel intervendrá para estabilizar las cotizaciones.

Reservas Probadas 303.000 millones de barriles Mayor reserva mundial; potencial de largo plazo Producción Actual ~1,1 millones bpd Impacto marginal en el suministro global hoy Tipo de Crudo Pesado y ácido Vital para refinerías de EE. UU. y diésel Infraestructura Operativa (sin daños reportados) Facilita una eventual reactivación con inversión

Mientras tanto, las refinerías estadounidenses, diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano, observan con expectativa la posibilidad de un cambio de rumbo político que permita el regreso de las inversiones internacionales para reconstruir una industria que, tras décadas de desinversión, opera a un tercio de su capacidad.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció hoy que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra “en muy mal estado”.

Durante la jornada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y que, por lo tanto, bloquearán el envío de combustible a Cuba, una línea de flotación económica esencial para la isla.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, informó Trump al explicar los detalles del operativo militar que este sábado concluyó con la detención en Caracas del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde predominan crudos extrapesados que requieren diluyentes y tecnología específica para su producción.

Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP, en 2024 las reservas probadas de Venezuela se estimaron en 303,22 miles de millones de barriles (MMB), mientras que en 2020 eran 303,56 MMB .

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indica que Venezuela representa aproximadamente el 17% de las reservas petroleras probadas del mundo, pese a que su producción actual es solo una fracción de esa magnitud.

Hasta el momento, la gestión de los recursos petroleros está encomendada a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales. PDVSA es una empresa estatal creada en 1975 que ejerce el control directo de los recursos energéticos del país y opera tanto en conjunto con multinacionales como en proyectos propios.

Debido a deficiencias estructurales, falta de inversión e impacto de las sanciones de Estados Unidos, la producción petrolera venezolana disminuyó drásticamente desde principios de la década de 2010.

Aunque Venezuela fue en su momento uno de los mayores productores del mundo, con capacidades que superaron los tres millones de barriles diarios, la producción real cayó a mínimos históricos durante la década siguiente.

En 2024, la producción promedio de crudo fue de aproximadamente 921.000 barriles por día (bpd), un aumento frente a 2023, pero aún muy por debajo de sus capacidades potenciales.

En 2025, según datos de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela se mantuvo alrededor o ligeramente por encima del millón de bpd en varios meses, incluyendo cifras superiores a 1,05 millones bpd durante el primer semestre y hasta 1,1 millones bpd en algunos meses posteriores.

Esta producción sigue siendo muy inferior a los niveles históricos del país, cuando Venezuela llegó a producir más de 2,8–3 millones bpd a comienzos del siglo XXI.

Por estas razones, y pese a sus reservas, Venezuela no figura entre los 10 principales productores de petróleo del mundo, y países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia han capitalizado gran parte de la cuota de mercado que dejó el país latinoamericano debido a su caída productiva.

En este contexto, los principales destinos del petróleo venezolano han sido compradores asiáticos, principalmente empresas y petroleras de China e India, con variaciones según contratos comerciales y condiciones del mercado.

