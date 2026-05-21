El directorio del FMI se reúne este jueves para aprobar la segunda revisión del programa con Argentina, firmado en abril del año pasado. Así, habilita el envío de los u$s 1000 millones correspondientes a la revisión.

Así lo anticipó José Luis Daza, en El Cronista Stream, quien dijo que el directorio se reunirá este jueves.

También subrayó el buen vínculo con el organismo en los distintos niveles y destacó que en abril “llegamos a un acuerdo con el staff y esto va a ir al directorio y va a pasar bien”.

Según indicó el titular del BCRA Santiago Bausili, se concedió un waiver (perdón) por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.

El desempeño del resultado fiscal fue ampliamente elogiado por el organismo, tanto por su directora gerente, Kristalina Georgieva, como por su vocera, Julie Kozack, quien destacó el compromiso del Gobierno con la meta fiscal.

El Gobierno no había alcanzado a cumplir la meta de acumulación de reservas que debía revisarse en diciembre pasado. Para ese entonces, el Banco Central debía sumar a sus arcas unos u$s 9000 millones para que las reservas netas alcanzaran un nivel negativo de u$s 3000 millones.

El objetivo no se cumplió para ese entonces, pero con el inicio de la fase 4 del programa económico, la entidad monetaria aceleró las compras. Desde entonces, el Banco Central compró u$s 8706 millones.

En abril pasado, el organismo informó que había alcanzado un acuerdo a nivel staff con Argentina, en la que revisaba a la baja dos metas centrales del acuerdo: la de reservas y la fiscal.

En el caso de la meta de reservas, la acumulación se bajó a u$s 8000 millones para este año, mientras que la de superávit se llevó de 2,2% del PBI a 1,5%.

La caída de la recaudación alimentó esta revisión que anunció el FMI. De todas maneras, el Gobierno logró mantener el superávit gracias al recorte del gasto.

Daza además explicó que “el año pasado tuvimos un shock. En ese momento, las metas de reservas, por distintas razones, no las cumplimos y nos dieron un waiver. Este año nosotros acordamos con ellos que íbamos a comprar u$s 10.000 millones. En nuestro programa interno, en un escenario muy optimista, planteamos que comprábamos u$s 17.000 millones. Hoy estamos comprando a una tasa equivalente a u$s 21.000 millones”.

Es por eso que confió que la meta de acumulación de este año (de u$s 8000 millones) y la de compras (de u$s 10.000 millones) se va a cumplir cómodamente.

El Fondo reconoció que la inflación será mayor a la esperada, con un 30,4% para este año y rebajó la proyección de crecimiento medio punto a a 3,5%.

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