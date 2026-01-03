AME1774. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/01/2026.- Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). Estados Unidos capturó en la madrugada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó el operativo como "brillante". EFE/ Carlos Ortega

Tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, el centro de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro de un festejo histórico.

Miles de ciudadanos venezolanos residentes en Argentina comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Obelisco, portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio y esperanza, en lo que definieron como el día en que “por fin comenzará la libertad”.

La movilización, que inició de forma espontánea por la mañana y tiene su convocatoria central prevista para las 17:00, está marcada por la emoción de familias que debieron exiliarse en los últimos años.

“Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”, relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulan por la Avenida 9 de Julio acompañan con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchan los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.

En respuesta al acontecimiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y anunció que, al caer la tarde, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores amarillo, azul y rojo.

Además, se colocará una bandera de Venezuela en la Plaza del Obelisco como gesto de acompañamiento. En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el suceso, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzó la protección de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela ante posibles incidentes.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 03/01/2026.- Personas cuelgan un cartel este sábado, en el Centro Venezolano Argentino en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Adán González Fuente: EFE Adán González

La Izquierda se moviliza a la embajada de EE. UU. para repudiar la intervención de Venezuela

Como contrapartida, agrupaciones de izquierda lideradas por el MST, el Frente de Izquierda (FIT) y la Liga Internacional Socialista (LIS) llamaron a una manifestación de urgencia para este sábado a las 15:00 frente a la Embajada de los Estados Unidos.

Bajo la proclama “Fuera Yanquis de Venezuela y América Latina”, las organizaciones repudian lo que califican como una “agresión imperialista” y una violación a la soberanía sudamericana por parte de la administración de Donald Trump.

“No defendemos a Maduro, pero rechazamos categóricamente cualquier intervención militar directa de los Estados Unidos en nuestro continente”, expresaron voceros de la convocatoria a través de sus canales oficiales.

Ante la inminencia de la protesta, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un fuerte operativo de custodia en las inmediaciones de la sede diplomática, ubicada sobre la Avenida Colombia en el barrio de Palermo.

Se espera que las columnas de manifestantes se concentren en Plaza Italia para marchar luego hacia las vallas de seguridad. Las autoridades locales advierten sobre posibles cortes de tránsito y piden a los ciudadanos evitar la zona de Palermo y la Avenida 9 de Julio, que se encuentra colapsada por los festejos de la comunidad venezolana