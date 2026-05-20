La investigación apunta a un procedimiento estético realizado en un centro sin habilitación sanitaria.

La muerte de Yulixa Toloza sigue generando conmoción en Colombia y abrió una nueva polémica sobre el funcionamiento de centros estéticos clandestinos que realizan procedimientos invasivos sin autorización sanitaria ni supervisión médica adecuada. El caso tomó un giro decisivo luego de que las autoridades confirmaran la captura en Venezuela de uno de los principales señalados dentro de la investigación.

La mujer, reconocida estilista de Bogotá, había desaparecido después de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento ubicado en el sur de la capital. Días más tarde, las autoridades hallaron un cuerpo en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, mientras avanzaban las labores de búsqueda y rastreo lideradas por la Sijín y la Fiscalía.

Siga las Elecciones de Colombia en 2026

Las investigaciones permitieron reconstruir el recorrido del vehículo presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo y también identificar a varias personas vinculadas con el procedimiento estético. Entre ellas aparece Eduardo David Ramos, señalado de practicar la intervención sin contar con formación médica certificada.

Capturan en Venezuela al hombre señalado por la muerte de Yulixa Toloza

Las autoridades venezolanas confirmaron la captura de Eduardo David Ramos en la ciudad de Maracay, en medio de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza. El hombre es señalado de haber participado directamente en el procedimiento estético practicado a la mujer y, según los reportes judiciales, no tendría títulos médicos ni autorización para realizar intervenciones invasivas.

La captura representa un avance importante para el proceso judicial que adelantan las autoridades colombianas, que investigan posibles delitos relacionados con homicidio, desaparición forzada y omisión de socorro. La cooperación entre organismos de ambos países también permitió ubicar a otras personas relacionadas con el funcionamiento del centro estético clandestino donde ocurrió el procedimiento.

Cámaras, peajes y registros electrónicos permitieron reconstruir el recorrido del vehículo vinculado al caso. Yulixa Toloza

El recorrido del vehículo que reconstruyó la desaparición de Yulixa Toloza

Uno de los elementos clave dentro del caso fueron los registros de cámaras y peajes que permitieron rastrear un vehículo gris vinculado con la investigación. Las autoridades lograron establecer un recorrido que comenzó la noche del 13 de mayo en el sur de Bogotá y continuó por corredores viales de Cundinamarca y Boyacá durante varias horas.

Las imágenes obtenidas por los investigadores muestran el paso del automóvil por distintos peajes en horarios considerados fundamentales para reconstruir lo ocurrido después de la desaparición de la estilista. El seguimiento permitió establecer movimientos entre sectores como La Mesa, Anapoima, Chía, Sesquilé y Cómbita, información que hoy hace parte de las principales pruebas recopiladas por la Fiscalía.

Qué encontraron las autoridades en el centro estético donde atendieron a Yulixa

Las investigaciones también pusieron bajo la lupa el funcionamiento de Beauty Láser, establecimiento señalado de operar sin permisos sanitarios ni habilitación para realizar procedimientos médicos invasivos. Según testimonios recopilados por las autoridades, el lugar funcionaba como centro estético pese a no cumplir con las condiciones clínicas necesarias para este tipo de intervenciones.

Además, varias personas aseguraron que en los últimos meses se habían presentado quejas por complicaciones médicas posteriores a cirugías y tratamientos realizados en el sitio. La Fiscalía intenta establecer si existieron más víctimas afectadas por prácticas similares y cuál era el verdadero alcance de las actividades desarrolladas dentro del establecimiento.

La ketamina y la extracción de grasa: las hipótesis que investigan las autoridades

Otro de los puntos centrales de la investigación tiene relación con el presunto uso irregular de ketamina durante el procedimiento practicado a Yulixa Toloza. De acuerdo con versiones entregadas a las autoridades, la mujer habría recibido una nueva dosis del medicamento después de presentar fuertes dolores y complicaciones físicas tras la intervención.

A esto se suma la hipótesis relacionada con la cantidad de grasa extraída durante la lipólisis láser. Testimonios y reportes preliminares indican que el volumen retirado habría superado ampliamente los límites considerados seguros por especialistas médicos, situación que pudo haber agravado el estado de salud de la paciente y desencadenado una emergencia fatal.