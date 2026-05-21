Los argentinos tienen los hogares latinos con mayores ingresos en Estados Unidos. No son la comunidad hispana más numerosa ni la de mayor peso político, pero sí aparecen en la parte más alta del mapa económico: según un relevamiento de Latinometrics, basado en datos de la American Community Survey, los hogares de origen argentino registran un ingreso mediano cercano a los u$s 102.000 anuales, por encima de españoles, chilenos, brasileños, colombianos, mexicanos y otros grupos latinoamericanos.

La diferencia es significativa frente al promedio hispano. Según la ACS 2024 del Census Bureau, el ingreso mediano de los hogares latinos fue de u$s 72.574 anuales. Es decir, los hogares de origen argentino se ubican alrededor de 40% por encima de esa referencia.

La foto contrasta con la imagen homogénea que suele proyectarse sobre la comunidad hispana en Estados Unidos. Cuando se desagrega la información por origen, aparecen brechas fuertes entre comunidades. Los argentinos lideran con un ingreso mediano de hogar cercano a los u$s 102.000 anuales. Detrás aparecen chilenos y españoles, en torno de los u$s 87.000; brasileños, cerca de u$s 83.000; y luego panameños, peruanos, colombianos y venezolanos. Más abajo se ubican mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

La comparación es relevante porque el promedio latino suele esconder realidades muy distintas. La comunidad mexicana, por ejemplo, es por lejos la más numerosa y tiene una historia de varias generaciones en Estados Unidos. En cambio, otros grupos, como argentinos, chilenos o venezolanos, son más pequeños y responden a procesos migratorios diferentes, muchas veces más asociados a perfiles profesionales, crisis económicas, búsqueda de oportunidades laborales o redes educativas.

En educación, los argentinos también aparecen en la parte alta. Cerca de la mitad de los adultos argentinos en Estados Unidos tiene al menos un título universitario de cuatro años, según el criterio estadounidense de bachelor’s degree. Pew Research Center ya había marcado esa diferencia: 46% de los argentinos mayores de 25 años tenía ese nivel educativo, contra 20% del promedio hispano.

Por qué los argentinos aparecen arriba

La explicación no está en una supuesta ventaja nacional automática, sino en la composición de la migración. Los argentinos en Estados Unidos son una comunidad relativamente chica frente a otros grupos hispanos. Pew estimaba en 2021 unos 290.000 hispanos de origen argentino, menos del 1% de la población hispana total del país.

Ese tamaño menor suele venir acompañado de un fenómeno de selección migratoria. Viajar, instalarse y trabajar en Estados Unidos desde la Argentina exige, en muchos casos, capital educativo, redes profesionales, dominio del idioma o capacidad de insertarse en sectores de mayor productividad. No migra una muestra representativa del país de origen, sino una parte específica de esa población.

La historia económica argentina también pesa. Distintas olas migratorias estuvieron asociadas a crisis, inestabilidad local, pérdida de poder adquisitivo y búsqueda de mejores oportunidades profesionales. En muchos casos, esa salida se dio entre personas con estudios universitarios, experiencia laboral previa o posibilidades de reconvertirse en el mercado estadounidense.

Ahí aparece una precisión importante: los argentinos no son necesariamente los primeros en educación dentro de todos los grupos hispanos. Los venezolanos figuran incluso por encima en porcentaje de graduados universitarios. Pero los argentinos combinan dos variables que rara vez aparecen juntas con tanta fuerza: alto ingreso de hogar y alta formación educativa.

Qué mide el ranking

La clave metodológica es importante. El ranking de Latinometrics no habla de nacionalidad en sentido legal, sino de origen hispano declarado. Una persona puede ser inmigrante argentina, hija de argentinos o identificarse como hispana de origen argentino. Tampoco mide salario mensual, sueldo promedio ni remuneración individual, sino ingreso mediano del hogar.

Aun con esas aclaraciones, el dato es potente. Porque muestra que, dentro del universo latino de Estados Unidos, los argentinos integran un segmento de ingresos altos y fuerte capital educativo. No son la comunidad más numerosa ni la más visible en términos políticos o culturales, pero sí una de las mejor posicionadas en las estadísticas socioeconómicas.

En ese mapa, los argentinos aparecen en un lugar particular: pocos en cantidad, con alta proporción de inmigrantes, fuerte nivel educativo y hogares con ingresos muy por encima del promedio hispano. Una radiografía que no borra las diferencias internas, pero que sí permite una conclusión clara: en Estados Unidos, los hogares de origen argentino están entre los latinos que mejor ganan y entre los más formados.