Donald Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y Maduro “tendrá que enfrentar a la justicia por una campaña mortal del narcotráfico”

“Nosotros vamos a gobernar [Venezuela] hasta que llegue el momento en que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, declaró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la conferencia de prensa convocada desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras la confirmación oficial de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en el marco de un operativo llevado a cabo por fuerzas estadounidenses.

“No queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, aclaró sobre la decisión e hizo énfasis en la necesidad de llevar a cabo una transición sensata: “ tiene que ser sensata, porque de eso se trata ”.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda”, agregó.

Afirmó además que el gobierno estadounidense estuvo en contacto con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y que está preparada para hacer lo que sea necesario para “hacer a Venezuela grande de nuevo”.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.

Asimismo, Trump prometió que empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de una infraestructura petrolera que describió como “muy dañada”.

Según el mandatario, ese proceso permitirá volver a generar ingresos para el país y “mucho dinero para la gente”, además de habilitar un resarcimiento para personas de Estados Unidos que, afirmó, fueron expulsadas de Venezuela.

“Vamos a vender grandes cantidades de petróleo a otros países”, afirmó Trump.

Al ser consultado sobre el impacto de la operación en las relaciones con China, Rusia e Irán en materia petrolera, sostuvo que con Rusia el vínculo se evaluará “cuando las cosas se ordenen ”, aclaró. “Pero respecto de otros países que quieran petróleo, estamos en el negocio del petróleo y se lo vamos a vender

En ese marco, el presidente también se refirió al operativo militar llevado a cabo en Venezuela y detalló que la acción fue ordenada directamente por él.

“Anoche, y a primeras horas de hoy, por orden mía, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela , desplegando un poder militar estadounidense abrumador”, relató Trump y aclaró que la durante la operación se utilizaron fuerzas aéreas, terrestres y navales.

“Ninguna nación del mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer. Fue un ataque como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo el mandatario.

Aclaró que Estados Unidos está listo para "armar un segundo y más grande ataque si es necesario", aunque aclaró que “probablemente no tengamos que hacerlo” debido éxito de la medida.

Trump afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán próximamente “ todo el peso de la justicia estadounidense ” y serán juzgados en territorio de Estados Unidos.

Según el mandatario, la captura se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. “Todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas”, declaró. Señaló además que ambos se encuentran actualmente camino a Nueva York.

Minutos antes iniciar su discurso, el mandatario difundió en la red social Truth Social la primera imagen del líder venezolano bajo custodia de EE.UU., a bordo del buque USS Iwo Jima.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Ante la consulta sobre si había conversado con el presidente ruso, Vladimir Putin, acerca de Nicolás Maduro durante la llamada telefónica que mantuvieron el lunes, el mandatario respondió que no hablaron sobre el líder venezolano y que ese tema nunca formó parte de la conversación. “No estoy conforme con Putin”, añadió.

Con información de EFE.

Noticia en desarrollo...