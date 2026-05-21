Esta semana una extraña aparición sorprendió a vecinos y turistas en la costa de Chubut. Varios ejemplares de un gusano marino de forma alargada y aspecto gelatinoso conocido como “ peces pene ” volvieron a surgir en la superficie después de la marejada que se registró en ese lugar.

La especie suele habitar el fondo del mar, por lo que no es usual verlos en la superficie. Sin embargo, se especula con que una tormenta los arrastró hasta la orilla.

¿Qué son los “peces pene” y cuáles son sus características?

La realidad es que no se trata de peces, sino de una raza de gusanos cuchara cuyo nombre científico es Urechis Unicinctus. El apodo surge del parecido con el miembro masculino y su tamaño real es de más de 20 centímetros.

En 2019 el portal New York Post informó por la aparición de ejemplares similares en las costas de San Francisco, Estados Unidos. Sin embargo, tenía eje y una cabeza con un orificio.

“Le dicen pez pene, pero no tiene nada que ver con los peces, son más parecidos a las lombrices”, explicó al diario Río Negro el biólogo marino José Alfaya, investigador del Centro Nacional Patagónico del Conicet.

La particularidad de estos peces: su forma, su textura y su conformación

Además detalló que forma parte del grupo de los anélidos, de la misma forma que las lombrices de tierra y las sanguijuelas. Sus características son: cuerpo blando, sin huesos, con superficie lisa y brillante.

El especialista indicó que el urechis unicinctus es habitual en los fondos arenosos de la Patagonia, especialmente en el Golfo Nuevo y en la costa de Chubut.

También destacó que casi no se los ve es que permanecen ocultos bajo los sedimentos de arena o fango. Es así que sólo llegan a la superficie cuando un temporal intenso altera el fondo marino. Justamente en Puerto Madryn apareció así el fin de semana pasado.

¿Cuáles son los usos comerciales de los “peces pene”?

Este exótico gusano es considerado de alto valor gastronómico en China, Japón y Corea donde se consume como sashimi (pieza pequeña de pescado crudo solo). También se presenta en vinagre, cocido o como pescado seco, aunque otros lo hidratan y lo hacen frito.

El medio neoyorquino señaló que tienen una textura suave, dulce y que se sirve con una salsa a base de aceite de sésamo. Otros especialistas comparan su sabor al de las almejas.

Por otro lado, se usa como carnada en la pesca deportiva y otro uso particular es el de remedio para enfermedades como la rigidez de columna, afecciones de riñones y como vigorizador. Su función medicinal tiene su origen en la cultura homeopática china.