El PIT-CNT anunció un paro general parcial de cuatro horas con una movilización para el próximo miércoles 10 de junio. La paralización será entre las 9 y las 13 y la marcha se desarrollará en Montevideo, según informó en un comunicado. Además, la central sindical notificó que se pondrá en comunicación con aliados de otros países para intentar que la iniciativa “tome carácter regional”. El comunicado señala que se definió la plataforma “en función de los objetivos estratégicos del Plan de Acción y los planteos desarrollados por la central sindical el pasado 1º de Mayo”, cuando se desarrolló el tradicional acto en la avenida del Libertador. Todo esto “enmarcado en un contexto internacional particularmente grave”, por la guerra en Medio Oriente que involucra como principales actores a EEUU, Israel e Irán. Además, el PIT-CNT ha denunciado la intervención militar de EEUU para detener a Nicolás Maduro en Venezuela, lo que en su momento calificó como una “ruptura abrupta del derecho internacional”, y también manifestó solidaridad con Cuba ante las amenazas de intervención del presidente Donald Trump. “El movimiento sindical responde, como siempre, ‘no a la guerra’, y hace además un llamado a la defensa de la soberanía nacional y del principio de no intervención, elementos que forman parte de la tradición histórica del Uruguay desde el ideario artiguista”, señala el comunicado. Por este motivo, la central obrera convocó “a las fuerzas políticas y sociales a unirse en defensa de la paz, el derecho internacional, la igualdad y contra toda forma de discriminación y discurso de odio”. Entre las proclamas para el día del paro aparecen: contra la guerra y por el derecho a vivir en paz, por trabajo hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo, por salario, en defensa de la educación, por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo, por el impuesto del 1% al 1% más rico de la población, por la reducción de la jornada laboral, en contra de la precarización del trabajo y por la instrumentación de los avances del llamado Diálogo Social en seguridad social.