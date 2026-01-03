Rusia condenó la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en la madrugada del sábado, en el marco de ataques en Caracas.

A través de un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores ruso, Moscú calificó la operación como un “acto de agresión armada”, la consideró “extremadamente preocupante” y sostuvo que las justificaciones presentadas por Washington “no tienen base fáctica”.

“Las justificaciones esgrimidas para estas acciones no tienen base fáctica. La hostilidad ideológica ha prevalecido sobre enfoques pragmáticos y de carácter empresarial, así como sobre los esfuerzos por construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad”, señaló el comunicado.

Además, Rusia afirmó que está dispuesta a colaborar en esfuerzos diplomáticos para resolver las tensiones y evitar una nueva escalada del conflicto.

“A Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio futuro sin interferencias externas destructivas, en particular de carácter militar”, afirmó, al tiempo que reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y su apoyo a la política del liderazgo bolivariano para salvaguardar los intereses nacionales y la soberanía del país.

Por último, el Ministerio de Exteriores ruso aclaró que el funcionamiento de la Embajada de Rusia en Caracas no se ha visto afectado hasta el momento y que no se reportaron heridos entre ciudadanos rusos.

En un segundo comunicado, previo a la confirmación de la captura, el Kremlin pidió aclaraciones ante los reportes sobre el traslado forzado del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fuera del país durante la operación estadounidense, y advirtió que se trataría de una grave violación de la soberanía venezolana y del derecho internacional.

Ese planteo se produjo cuando aún no había confirmación Horas más tarde, desde Estados Unidos se confirmó que ambos habían sido efectivamente trasladados fuera de Venezuela y que ambos fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.

La fiscal general Pamela Bondi afirmó que ambos “enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense” y agradeció al presidente Donald Trump y a las fuerzas militares por el operativo que permitió su captura.

Hasta el momento no se conocen declaraciones directas del presidente Vladimir Putin.