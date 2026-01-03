Tras el anuncio de Donald Trump, líderes de distintos países reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos informó que la detención se produjo durante la madrugada de este sábado, en el marco de un “ataque a gran escala” en Venezuela que alcanzó a varios estados y a Caracas.

Colombia, que hace frontera con Venezuela, fue de los primeros en reaccionar. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en X que su Gobierno observaba con “profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Y agregó que Colombia “adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo en un comunicado que el ataque contra Venezuela lanzado durante la madrugada constituye una “afronta gravísima a la soberanía” venezolana, además de un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

Añadió que la operación militar de Estados Unidos “recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina” y “amenaza la preservación de la región como zona de paz”.

“Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”, escribió en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de su Ejecutivo se ofreciera para mediar en la crisis de Venezuela con el objetivo de lograr una solución pacífica.

La Unión Europa (UE), a través de su alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, llamó este sábado “a la moderación” tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, donde el club europeo “sigue de cerca” la situación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, repudió la intervención de Estados Unidos en Venezuela mediante un comunicado publicado en su cuenta de X. En ese mensaje, afirmó que “el Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas”, las cuales consideró realizadas “en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En la misma declaración, la mandataria sostuvo que “México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, que hace un año afirmaba, desde la izquierda política", que “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, escribió hoy en X: “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

También en X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

“#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U. a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, advirtió el canciller cubano.

En contraste, el presidente de Ecuador y aliado regional de Donald Trump, Daniel Noboa, adoptó una postura opuesta. Tras conocerse la noticia, aseguró este sábado que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

“A María Corina Machado y Edmundo González y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”, concluyó Noboa. El mandatario ecuatoriano no reconoció al gobierno de Nicolás Maduro proclamado tras las últimas elecciones y, en diciembre pasado, estuvo en Oslo para acompañar a la líder de la oposición venezolana durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

En Estados Unidos, la fiscal general Pamela Bondi confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.

A través de un mensaje publicado en X, la jefa del Departamento de Justicia señaló que ambos “enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense” y agradeció al presidente Donald Trump y a las fuerzas militares por el operativo que permitió su captura.

En el caso de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, este último exiliado en España desde septiembre de 2024, informaron que, por el momento, no se pronunciarán sobre el ataque estadounidense.

“En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales”, señaló la vocería de ambos opositores en la red X.

Rusia e Irán, otros socios habituales de la Venezuela de Nicolás Maduro, reaccionaron a través de sendos comunicados de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores.

Así, el Ministerio de Exteriores ruso condenó la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

“En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señaló el comunicado oficial, en el que Rusia apostilló que Washington cometió un “acto de agresión militar” contra Venezuela, lo cual es “profundamente preocupante”.

“Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados”, afirmaron en Moscú.

E Irán recalcó describió los ataques estadounidenses como una agresión contra un Estado soberano: “El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional”.

El Gobierno de China, por su parte no se manifestó con respecto a los ataques estadounidenses o la captura de Maduro, pero a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el “significativo aumento de los riesgos de seguridad” tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra ese país, según un aviso difundido por el Ministerio de Exteriores y la embajada china en Caracas.

