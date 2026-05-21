La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 21 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9220 - La Fiesta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 21 de mayo

1° 9220 11° 4834 2° 3557 12° 7165 3° 3004 13° 7879 4° 6456 14° 3830 5° 4117 15° 8675 6° 3299 16° 2366 7° 0736 17° 3221 8° 1356 18° 3044 9° 2622 19° 0708 10° 0575 20° 6426

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, conexión social y el deseo de celebrar o liberar tensiones; habla de pertenencia, apertura y diversión.

Si la fiesta se siente caótica o incómoda, puede señalar exceso, presión social o miedo a no encajar; fíjate en tu emoción dominante y en quiénes asisten.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.