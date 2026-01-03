La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

La también titular de Hidrocarburos informó de la muerte de militares y civiles que se encontraban “en los distintas puntos de los ataques”, que, según el Gobierno venezolano, fueron en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

“Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles”, expresó.

Asimismo, dijo que Maduro dejó “instrucciones muy claras” a la Fuerza Armada para activar los planes de defensa integral. “Están activados todos los planes. Estamos en una perfecta fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación”, sostuvo.

Diosdado Cabello llamó a venezolanos a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo" tras la captura de Maduro.

Por otro lado, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, al tachar de “ criminal y terrorista ” el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano e instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta “masacre” .

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, pidió confiar “en el liderazgo” y en la “dirigencia del alto mando político, militar” ante la situación que el país está atravesando.

“Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas”, añadió el considerado número dos del chavismo.

El funcionario cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión. “Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?“, preguntó.

Asimismo, Cabello indicó que Estados Unidos logró “parcialmente” su objetivo porque el pueblo no salió “desbocado”.