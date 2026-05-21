Milei quiere su propia Ley de Medios

En los sótanos de la Casa Rosada se viene trabajando en una reforma de la Ley de Medios, aquella norma sancionada en 2009 durante el mandato de Cristina Kirchner. Los funcionarios están obligados a desmentirlo por temor a la guillotina , pero cuatro fuentes calificadas del Gobierno confirman a El Cronista la elaboración de un proyecto que se prevé presentar próximamente.

En medio de la embestida del presidente a la prensa, el líder libertario ya dio instrucciones para avanzar con múltiples cambios. El expediente está en manos del Ministerio de Desregulación y de los dos equipos letrados del Gobierno. El mandatario acudió a la caputista María Ibarzabal Murphy, actual secretaria de Legal y Técnica, y al karinista Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, para la cobertura jurídica del proyecto.

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En la última reunión de la mesa política, Manuel Adorni presentó el tema en sociedad. Hay dos ejes. El primero es avanzar en un proyecto para que los periodistas sean declarados como Persona Expuesta Políticamente (PEP), tal como ocurre con funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Quiere decir que deberán presentar regularmente su declaración jurada, además de un riguroso control adicional acerca de su nivel patrimonial.

El jefe de Estado estaba convencido de aplicarlo como una resolución, evitando al Congreso, pero sus asesores legales le indicaron que “es imposible que prospere”. Lo convencieron. Será un proyecto de ley.

Por otro lado, están las modificaciones propuestas para “corregir” a la vigente Ley de Medios. Milei ya había discontinuado algunas disposiciones por decreto, pero ahora irá a fondo por el corazón de aquella ley kirchnerista. “Javier quiere liberar todo el esquema de medios y telecomunicación, quiere sacar todas esas regulaciones bolivarianas”, aseveró un funcionario, ya desinhibido de los controles de Casa Militar, al salir de Balcarce 50.

“Quiere salir del concepto que marcaba la ley de medios K, era una locura. Quiere sacar todas las trabas que hay en el mercado, desregulando y sacando al Estado de lugares que no tiene que estar”, agregó esta fuente libertaria, que promete varias sorpresas.

Se debate puertas adentro en el Gobierno acerca de cuántas flexibilizaciones habrá en el sistema de licencias, en las fiscalizaciones de ENACOM, en las obligaciones de contenidos mínimos, en la disolución de algunas áreas y en la tan discutida concentración de todo el esquema de telecomunicaciones.

Patricia sin chocolate y los celestiales miran a Milei como AF

Javier Milei busca mantener el equilibrio de su triángulo de hierro y aspira a achicar la grieta con una reunión de gabinete este lunes y un encuentro de mesa política al día siguiente. El cónclave de ministros se dará minutos después del tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, donde asistirá el presidente y sus funcionarios.

En la previa se congregarán en el Salón de los Bustos de Casa Rosada, donde se ofrecerá el tradicional chocolate caliente y pastelitos, todo bien patriótico. “Será solo para ministros”, afirmaron a El Cronista desde el círculo íntimo del libertario. La excepción será Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, recientemente respaldado por el “León”. No habrá cupo para la jefa del bloque libertario en el Senado , resistida por Karina, que sí estará presente en la ceremonia que encabezará el monseñor García Cuerva.

Sin embargo, no hay fe ni ceremonia clerical que revierta una guerra irrespirable por los pasillos de Balcarce 50 por la interna oficialista. “Es un punto de no retorno”, coinciden en las dos trincheras: la caputista y la menemista/karinista. Predomina el pesar en la facción que conduce el asesor tras el respaldo del presidente al titular de la Cámara Baja, en medio de las acusaciones por cuentas falsas para atentar a funcionarios del propio Gobierno.

Prensa LLA

En el Salón Martín Fierro abunda la desolación y hasta algunos empiezan a bajar las banderas. “La decepción es total, no hay ganas de seguir”, señaló un funcionario de las Fuerzas del Cielo, donde algunos dirigentes ya comparan a Milei con Alberto Fernández . “Alberto tuvo la oportunidad de echar a La Cámpora cuando les presentaron las renuncias y no se animó. En ese momento se demostró que gobernaba CFK, ahora se demuestra que gobierna Karina”, se lamentan.

Reto presidencial y Milei “en 33”

El presidente disertó este martes en un evento financiero realizado en el Museo MALBA, organizado por el Banco de Valores. Sorprendió el discurso de Milei, aunque no por su contenido, que contó con menos insultos y fue más corto de lo habitual.

Se lo vio en un tono calmo, como si estuviera cansado. “Estaba como en 33” , señalaba uno de los colaboradores oficiales, presente en Palermo, en una frase no apta para milenials que refiere a cierta lentitud. Quienes estuvieron rodeando al mandatario esa mañana le atribuyen ese comportamiento al poco descanso.

Quienes sí estuvieron muy despiertos y efusivos fueron las autoridades del protocolo presidencial, quienes retaron al organizador, Juan Napoli, por hablar durante menos de tres minutos en la presentación del mandamás. Le levantaron la voz al remarcarle que solo debía saludar al jefe de Estado y no hacerlo esperar parado en pleno escenario. Cero contemplación para el excandidato y pieza clave en la campaña violeta.

Arde el chat de gobernadores

Se terminó la paciencia de muchos aliados. Gobernadores dialoguistas se cansaron de esperar la concreción de las promesas de la Casa Rosada y, para colmo de males, padecen en carne propia la poda billonaria que encabezó el Ministerio de Economía, afectando obras y decenas de prestaciones en sus distritos.

“Todavía estamos esperando lo que acordamos con el Colo por la reforma laboral. Y ahora nos sacan hasta zonas frías, nos toman de tontos” , arremetió ayer un poderoso mandatario, que venía de tomarse algunos cafés en la city porteña y de mensajearse con el ministro del Interior, temeroso de perder el quórum en Diputados.

La reticencia de las provincias afines a Milei llegó a puntos peligrosos para las alianzas que se tejieron en este tiempo. Aducen que Diego Santilli “ofrece de todo” y que “en el minuto 90 Toto Caputo y Karina bajan todo”. El miembro del gabinete dice en algunos encuentros informales en la zona que tiene la lapicera para reencauzar los fondos a provincias amenas. No le creen en los chats entre gobernadores.