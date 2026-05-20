Escenario desafiante para el oficialismo. Así se puede describir el panorama político que traza el último monitoreo de opinión pública elaborado por la consultora Management & Fit, al que tuvo acceso El Cronista.

Con la administración libertaria frente a una visible caída en sus niveles de aprobación, el electorado que aún respalda al Gobierno envía un mensaje claro de cara a una eventual reelección: su apoyo está condicionado a la implementación de modificaciones en la gestión .

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