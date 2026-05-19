El gigante financiero Standard Chartered anunció uno de los planes de reestructuración más agresivos de su historia reciente: eliminará más de 7.000 puestos de trabajo antes de 2030, con la inteligencia artificial como principal motor del cambio. La decisión convierte al banco con sede en Londres en uno de los nombres más sonoros del sector financiero global en apostar abiertamente por la tecnología para reducir su planta de empleados.

El recorte equivale al 15% de los roles corporativos del banco, que actualmente emplea a más de 52.000 personas en ese tipo de funciones, sobre un total de casi 82.000 trabajadores en todo el mundo. Las áreas más afectadas serán las de soporte interno, tecnología, operaciones y otras funciones corporativas, más que los puestos directamente orientados al cliente.

La frase que quedará grabada en el debate sobre el futuro del trabajo fue pronunciada por el propio CEO de la entidad, Bill Winters, quien defendió la medida con una lógica que mezcla eufemismo corporativo y crudeza estratégica: “No se trata de reducir costos. Se trata de reemplazar, en algunos casos, capital humano de menor valor con el capital financiero y de inversión que estamos poniendo en marcha”. Y agregó que quienes quieran reconvertirse tendrán oportunidades para hacerlo dentro de la organización.

Impacto de la IA: las oficinas de gestión, en el centro de la tormenta

Los centros de servicios más impactados serán los ubicados en Chennai y Bengaluru, en India; Kuala Lumpur, en Malasia; y Varsovia, en Polonia, donde el banco concentra gran parte de sus tareas administrativas y de procesamiento. El anuncio fue realizado durante un evento para inversores y analistas celebrado en Hong Kong, donde Standard Chartered también presentó metas financieras más ambiciosas y un plan de eficiencia más exigente.

Entre los objetivos concretos figura elevar los ingresos por empleado en un 20% hacia 2028, mejorar su ratio de costos sobre ingresos al 57% ese mismo año, alcanzar un retorno sobre el capital tangible superior al 15% en 2028 y aproximadamente el 18% en 2030.

Standard Chartered es un banco británico con presencia global. Shutterstock

La reacción de los mercados fue mixta. Las acciones listadas en Hong Kong subieron un 2,3% tras el anuncio, lo que reflejó confianza de los inversores en la capacidad del banco de generar más ingresos por empleado incluso mientras reduce su dotación. En Londres, en cambio, el papel cayó levemente, con analistas que consideraron los nuevos objetivos como conservadores.

Despidos por IA: un fenómeno que ya no es excepción

Standard Chartered no está solo en la apuesta por la inteligencia artificial. El banco japonés Mizuho anticipó en marzo recortes de hasta 5.000 empleos a lo largo de una década, también impulsados por la automatización. Goldman Sachs, por su parte, notificó a sus empleados en octubre de 2025 sobre despidos y una congelación de contrataciones como parte de su plan interno “OneGS 3.0”, que integra inteligencia artificial en procesos clave como la incorporación de clientes y los informes regulatorios.

El fenómeno tiene dimensiones globales. Un relevamiento de Bloomberg Intelligence entre directores de información y tecnología de 93 grandes bancos —incluyendo Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs— reveló que la IA podría provocar hasta 200.000 recortes de empleo en la industria bancaria en los próximos tres a cinco años. En tanto, un análisis de Morgan Stanley citado por el Financial Times calculó que solo en Europa podrían desaparecer más de 200.000 puestos bancarios antes de 2030, lo que equivale aproximadamente al 10% de la fuerza laboral total del sector en el continente.

La IA aparece como la excusa de despido en distintas empresas. Shutterstock

Empleos e IA: un nuevo lenguaje para el cambio

Lo que distingue el caso de Standard Chartered no es la magnitud de los despidos —otros bancos han anunciado cifras comparables— sino la manera en que sus directivos los justifican públicamente. La expresión “capital humano de menor valor” es reveladora de una transformación cultural en las cúpulas empresariales: ya no se trata de ocultar los recortes bajo eufemismos como “reestructuración” o “optimización”, sino de presentarlos como una reasignación racional de recursos en la que las personas compiten —y pierden— frente a los algoritmos.

El mensaje desde la dirección del banco es claro: Standard Chartered ya no trata a la IA como una herramienta de productividad marginal, sino que la utiliza para rediseñar el núcleo corporativo del banco, eliminar roles y empujar a la fuerza laboral restante hacia un modelo operativo más rápido y liviano.

Reconversión en la era de la IA (o desplazamiento)

Frente a las críticas previsibles, el banco insiste en que ofrecerá opciones de recapacitación a los trabajadores afectados. “Las personas que quieran actualizarse, que quieran continuar, tienen toda la oportunidad de reposicionarse”, sostuvo Winters. Sin embargo, los expertos advierten que la promesa de reconversión suele quedar muy por detrás de la velocidad a la que se destruyen los puestos.

El debate que abre este tipo de anuncios va más allá de una empresa o un sector. La pregunta que subyace —quién captura los beneficios de productividad que genera la IA, si las empresas o los trabajadores— no tiene respuesta sencilla. Por ahora, los números hablan por sí solos: 7.000 personas menos, y una frase que ya circula por salas de directorio de todo el mundo.