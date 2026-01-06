Venezuela | Las últimas noticias sobre la captura de Maduro y las medidas de Trump, minuto a minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes en una entrevista telefónica que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría “cooperando” con las autoridades estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro.

“Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que ama a su país y quiere que su país sobreviva”, sostuvo Trump al referirse a Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta de Maduro desde 2018 y asumió ayer el mando interino tras su detención el 3 de enero, en un operativo militar estadounidense.

El mandatario aclaró a NBC News que Washington no mantuvo contactos previos con Rodríguez antes de la operación que derivó en la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas durante la madrugada del sábado, en una acción que incluyó bombardeos en distintos puntos del país.

Pese a la caracterización de cooperación planteada por Trump, durante su juramento como presidenta encargada, Rodríguez se refirió a la detención de Maduro y Flores como una situación de “rehenes” y denunció el “dolor” causado al pueblo venezolano tras lo que describió como una “agresión militar ilegítima” contra el país.

Los últimos comentarios de Trump siguen en línea con las declaraciones que dio a la prensa el domingo, cuando advirtió que Estados Unidos está preparado para accionar si Rodríguez no continúa cooperando.

“Venezuela, hasta ahora, se ha portado muy bien. Pero ayuda contar con una fuerza como la que tenemos”, dijo Trump. “Si no se comportan, haremos un segundo ataque”.

Por qué no va a haber elecciones en Venezuela, según Donald Trump

De acuerdo con el mandatario estadounidense, no se llevarán a cabo elecciones en Venezuela durante los próximos 30 días. La decisión, explicó, responde al estado político y económico del país.

“Tenemos que arreglar el país primero. No se puede hacer una elección. No hay manera de que la gente siquiera pueda votar”, afirmó el presidente de EE.UU. “No, va a llevar un período de tiempo. Tenemos que devolverle la salud al país”.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo en una entrevista reciente que aún es prematuro convocar a elecciones en Venezuela. “Creo que todo eso, en este momento, es prematuro. Hay mucho trabajo por hacer aquí”, señaló el domingo.

“Al final del día, nos importan las elecciones, nos importa la democracia, nos importa todo eso”, agregó. “Pero lo principal que nos importa es la seguridad, la protección, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos. Y en eso vamos a concentrarnos ante todo”.

Por qué Trump no eligió a María Corina Machado para liderar Venezuela

Incluso antes de su jura como presidenta, la Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como su interlocutora en Caracas. La decisión la ubicó por delante de la líder opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 y a quien la oposición considera presidente electo.

Desde sus primeras declaraciones tras la captura de Maduro, el mandatario estadounidense descartó la posibilidad de poner a Machado al mando del país .

La designación de Delcy Rodríguez la ubicó por delante de la líder opositora María Corina Machado. Fuente: EPA/NTB STIAN LYSBERG SOLUM

Durante la conferencia de prensa realizada el sábado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump afirmó que la tarea de liderar Venezuela le sería “muy difícil” a la dirigente opositora. “No tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene ese respeto”, dijo.

Tras esos comentarios, The Washington Post sostuvo que Trump habría descartado a Machado por haber ganado el Premio Nobel de la Paz, un galardón que el presidente ha buscado públicamente en reiteradas ocasiones.El mandatario negó esa versión. “No debería haberlo ganado. Pero no, eso no tiene nada que ver con mi decisión”, aclaró.

Las condiciones de Estados Unidos para la presidencia de Delcy Rodríguez

Tanto Trump como Rubio advirtieron a Rodríguez sobre consecuencias “mucho peores” que las enfrentadas por Maduro si la presidenta encargada no cumple con los lineamientos establecidos por Estados Unidos.

El presidente estadounidense también reclamó a Rodríguez “acceso total” al petróleo y a otras infraestructuras estratégicas venezolanas.

Según un reportaje de Politico, funcionarios estadounidenses le comunicaron a la nueva presidenta que esperan al menos tres gestos concretos en el corto plazo. Entre ellos, endurecer el control sobre los flujos de droga y reforzar el combate al narcotráfico.

También exigieron la expulsión de operadores iraníes, cubanos y de otras redes consideradas hostiles por Washington, así como el freno a la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos.