El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que Nicolás Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano fue capturado, no se esperan nuevas acciones militares en el país sudamericano, según informó el senador republicano Mike Lee tras una conversación con el funcionario.

“Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee.

El senador republicano aseguró que las acciones que se llevaron a cabo reacen dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución norteamericaa para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país la tiene el Congreso.

Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a primera hora que Estados Unidos había llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump.

Fuente: Agencia EFE