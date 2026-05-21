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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 21 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5498 - Lavandera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

 1°5498 11°8725
 6259  12°3033
 3°7584 13°8885 
 6694  14°9815 
 2391  15°8120 
 6°4006  16°6676
 7891  17°5518 
 7158  18°4926 
 0848  19°9538 
 10°7824 20°4732 

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera simboliza limpieza emocional y nuevos comienzos. Puede reflejar deseo de reparar errores y ordenar la vida.

Si alude al ave 'lavandera', sugiere agilidad, buenas noticias y adaptación. También advierte inquietud: necesitas enfocarte y canalizar tu energía.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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