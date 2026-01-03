El escalofriante audio de Donald Trump que confirma un ataque a Venezuela y eleva la tensión: “La eliminamos”

Donald Trump informó que Estados Unidos capturó este sábado por la madrugada a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un "ataque a gran escala" en Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, El operativo se realizó por orden del líder de la Casa Blanca, a la que calificó como “brillante”.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

Informó además que a las 11 -hora local- brindará una conferencia de prensa para dar más detalles para ampliar la información sobre el operativo encabezado por las fuerzas estadounidenses.

El mensaje de Trump se dio casi cuatro horas después de que en Venezuela se reportaran ataques en varias en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira, según informó el gobierno venezolano.

En una breve entrevista telefónica con el periódico The New York Times esta madrugada, Trump calificó la operación como “brillante”. “ Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda ”, ahondó el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.

En el marco de esta operación, bautizada ´Lanza del Sur´, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa. Por eso, exigió al Gobierno estadounidense entregar una “prueba de vida inmediata”.

“Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios, militares, que se convierten en mártires de nuestra patria , (...) y de venezolanos inocentes civiles”, afirmó Rodríguez en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, dijo que Maduro dejó “instrucciones muy claras” a la Fuerza Armada para activar los planes de defensa integral. “Están activados todos los planes. Estamos en una perfecta fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación”, sostuvo.

En las últimas horas, varios usuarios postearon videos de explosiones y ataques en varios. En ese sentido, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por la agencia EFE. Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.