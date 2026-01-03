La madrugada del sábado trajo una noticia que puede marcar una antes y un después en la historia reciente de Venezuela: Nicolás Maduro, líder chavista y presidente desde 2013, fue detenido junto a su esposa en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que EE.UU. va a dirigir el país caribeño “hasta que una transición apropiada tenga lugar”. “Nos quedaremos hasta el momento que haya una transición aprobada”, aseguró en conferencia de prensa. Paso a paso, la cronología de una jornada de fuertes repercusiones internacionales.

Antecedentes

La operación se produce después de meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder. Se trata del mayor despliegue militar del país norteamericano desde la Guerra del Golfo.

La administración Trump, que no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, desplegó desde mediados de año una operación militar sin precedentes en aguas cercanas a Venezuela. La misión, bautizada como Lanza del Sur, se presentó como una campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Según reportes del Pentágono, esta operación ha destruido una veintena de lanchas que supuestamente transportaban drogas, pero ha dejado un saldo controversial de más de80 personas muertas.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona. Días después, Trump anunció el “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela.

El 9 de diciembre, advirtió que los días de Nicolás Maduro están “contados” y no descartaba una posible intervención militar terrestre en el país sudamericano.

Ataque militar de EE.UU.

Un estruendo despertó a los venezolanos en Caracas alrededor de las dos de la madrugada de este sábado, a raíz de la operación militar de Estados Unidos en varias partes del país sudamericano.

Varios usuarios postearon videos de explosiones y ataques en varios. En ese sentido, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos.

Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por la agencia EFE.

La primera foto de Maduro detenido.

Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.

El hecho se produjo semanas después de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realizaron con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

La confirmación de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que Maduro y su esposa, Cilia Flores fueron capturados y sacados de Venezuela, en medio de un "ataque a gran escala" en Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas.

En una breve entrevista telefónica con el periódico The New York Times esta madrugada, Trump calificó la operación como “brillante”. “ Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda ”, ahondó el mandatario estadounidense.

Donald J. Trump Truth Social 01.03.26 04:21 AM



The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 3, 2026

El reclamo del gobierno venezolano

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Además, dijo que el líder chavista dejó “instrucciones muy claras” a la Fuerza Armada para activar los planes de defensa integral. "Están activados todos los planes. Estamos en una perfecta fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación”, sostuvo.

Por otro lado, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, al tachar de “ criminal y terrorista ” el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano e instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta “masacre” .

Cómo fue el operativo que terminó con la detención de Maduro

“Anoche, y a primeras horas de hoy, por orden mía, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela , desplegando un poder militar estadounidense abrumador”, relató Trump y aclaró que la durante la operación se utilizaron fuerzas aéreas, terrestres y navales.

“Ninguna nación del mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer. Fue un ataque como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo el mandatario.

Aclaró que Estados Unidos está listo para "armar un segundo y más grande ataque si es necesario", aunque aclaró que “probablemente no tengamos que hacerlo” debido éxito de la medida.

Fuente: ChatGPT Fuente: ChatGPT

¿Dónde se encuentra Maduro y quién gobernará Venezuela?

El mandatario confirmó además que Maduro es llevado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por varios cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo

“Nosotros vamos a gobernar [Venezuela] hasta que llegue el momento en que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, declaró durante la conferencia de prensa convocada desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

¿De qué se lo acusará a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó este sábado que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “enfrentará pronto toda la ira de la justicia de EE. UU. en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses”, después de que este fuese capturado y sacado de su propio país.

Los cargos incluyen cuatro imputaciones distintas relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos, las mismas que figuraban en la acusación original de 2020.

Los mensajes de la oposición venezolana

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado, emitió un comunicado oficial para celebrar lo que considera el comienzo de una nueva era para su país.

“Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD!”, proclamó Machado en el encabezado de su mensaje. La dirigente opositora afirmó que Maduro enfrentará desde ahora la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones.

En su publicación, hizo un llamado contundente para que Edmundo González Urrutia sea reconocido como legítimo presidente de Venezuela y asuma de inmediato su mandato constitucional.

El mismo González Urrutia también reclamó la victoria sobre Maduro en las pasadas elecciones presidenciales de 2024 y afirmó: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Tras la detención de Maduro, María Corina Machado rompió el silencio y pidió respaldar a Edmundo González como presidente.

Reacción internacional

Tras el anuncio de Donald Trump, líderes de distintos países reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro. El presidente de Brasil, Lula da Silva, sostuvo en un comunicado que el ataque contra Venezuela lanzado durante la madrugada constituye una “afronta gravísima a la soberanía” venezolana, además de un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

Añadió que la operación militar de Estados Unidos “recuerda a los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina” y “amenaza la preservación de la región como zona de paz”.

La Unión Europa (UE), a través de su alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, llamó este sábado “a la moderación” tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, donde el club europeo “sigue de cerca” la situación.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, que hace un año afirmaba, desde la izquierda política", que “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, escribió hoy en X: “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

También en X, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.