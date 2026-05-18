Después de 10 años de haber cerrado el destino, Aeroméxico anunció que analiza retomar operaciones hacia Caracas, Venezuela. En un comunicado, la empresa señaló que como parte de la estrategia de expansión internacional, y con el objetivo de seguir conectado a México al mundo, la nueva ruta conectará a la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, con aviones Boeing 737 MAX, una de las aeronaves más modernas y eficientes de su flota. El inicio de operaciones está previsto para octubre de 2026, sujeto a aprobación gubernamental. El regreso a Venezuela permitirá fortalecer los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países, dijo la aerolínea. “En Aeroméxico seguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional. La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje.” expresó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico. Con la posible reincorporación de este servicio, la aerolínea sumará un total de 10 rutas en la región de Sudamérica, complementando la oferta actual hacia Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina. La ruta Ciudad de México – Caracas está en evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes, por lo que los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias. Aeroméxico dejó de volar a Caracas a mediados de 2016, debido a los problemas económicos que enfrentaba el país bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Aeroméxico fue la tercera aerolínea internacional en suspender sus vuelos, junto con Latam y Lufthansa. El gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, el exdictador venezolano el 2 de enero de este año, lo que marcó un cambio en el gobierno de Venezuela, que llevaba 13 años bajo el mando de Maduro.