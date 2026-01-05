AME1774. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/01/2026.- Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). Estados Unidos capturó en la madrugada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó el operativo como "brillante". EFE/ Carlos Ortega

Tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, la representación legal de víctimas venezolanas en Argentina extendió el pedido de extradición a Nicolás Maduro para que responda por crímenes de lesa humanidad. ¿Podría el exmandatario ser juzgado en Buenos Aires?

La solicitud fue hecha por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, representantes del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), FADD y de las víctimas constituidas como querellantes en la causa que se tramita en Argentina y en la cual el mandatario venezolano está imputado por delitos de lesa humanidad.

Será el juez Sebastián Ramos, en medo de la feria judicial, quien deberá pedir a la Cancillería que active el pedido de extradición .

Dicha decisión judicial está pendiente desde 2023. Fue en ese momento cuando las víctimas presentaron el pedido a la Justicia argentina y fue aprobada. Según contó Waldo Wolff a El Cronista, esto último impidió que Maduro se presente a una cumbre de las CELAC en Buenos Aires.

“Lo único que hicimos es un pedido de ampliación, lo tienen detenido allá, seguramente lo quieran juzgar allá, esto es una declaración política”, indicó Wolff en diálogo con El Cronista.

Argentina es un país que ha mantenido una aplicación sostenida de su Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que habilitan a sus tribunales a juzgar delitos de lesa humanidad, incluso cuando fueron cometidos por ciudadanos extranjeros.

El objetivo de la denuncia es que Maduro “rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano”.

“Seguro lo va a querer juzgar allá, pero había que hacerlo porque hay una orden de captura internacional y si tomamos conocimiento que está detenido es lo que hay que hacer”, explicó a El Cronista, Duggan.

Asimismo, el abogado confirmó que durante el día estará en tribunales para buscar la respuesta del juez. "El juez tiene que pedir la extradición, más allá de la cuestión política interna de EEUU”, indicó Duggan.

En este sentido, si bien la justicia norteamericana puede decidir no extraditar al exmandatario venezolano, si puede ponerlo a disposición para que declare vía zoom por sus causas en Argentina.

Los delitos que se le imputan a Maduro en Argentina no tienen nada que ver con los que se imputan por narcoterrorismo en Estados Unidos , por lo tanto, la querella en Argentina no puede sumarlos a la causa que ya se comenzó a tramitar en el país del norte.

“Son causas paralelas, hay una cantidad de reglas y tratados que determinan como se tiene que manejar”, indicó Duggan.

La querella en Argentina indicó que lo que puede hacer Estados Unidos, de no querer extraditarlo, es ponerlo a disposición para que declare vía zoom, que designe abogado y preste declaración. El acusado deberá estar presente en Buenos Aires si se llega a juicio oral.

“El juez argentino puede pedirle colaboración al juez de Nueva York”, cerró Duggan. Según los denunciantes, Maduro no tiene una causa similar en otro país, por el momento Argentina es el único que ejecutó una orden de captura internacional al exmandatario previo a su extracción de Venezuela.

En la querella albergan la esperanza de que Ramos ejecute la orden de extradición de manera urgente, en los próximos días.