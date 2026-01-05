Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advierte de un futuro catastrófico si no se toman medidas urgentes para frenar el cambio climático. Fuente: Archivo El Cronista.

Luego de que Estados Unidos detuviera al presidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas, este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para evaluar su impacto.

La sesión de urgencia fue convocada por Colombia, con el respaldo de Rusia y China, para evaluar si la incursión quebrantó la soberanía nacional de Venezuela y la Carta de las Naciones Unidas.

En un mensaje inicial, el secretario General de la ONU, António Guterres, expresó este lunes a través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, su “profunda preocupación” por la acción militar de EE.UU. en Venezuela.

Tras ello, llamó ante el Consejo de Seguridad a respetar el derecho internacional, que “prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados” .

Además, manifestó su preocupación por la posible “intensificación de la inestabilidad interna” en Venezuela y por el impacto que la situación podría tener en la región, e instó a todos los actores venezolanos a participar en un “diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el estado de derecho y la soberanía del pueblo”.

Horas antes, desde la sede de la ONU en Nueva York, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la detención como un “secuestro ilegal” y una “guerra colonial” destinada a controlar los recursos energéticos del país.

Washington, por su parte, se prepara para defender la operación bajo el argumento de la legítima defensa (Artículo 51 de la Carta de la ONU), alegando que el régimen de Maduro constituía una amenaza narcoterrorista directa para la seguridad estadounidense, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Día clave en la Justicia: Maduro ante la justicia de EE.UU.

Mientras los diplomáticos debaten, el foco judicial se encuentra puesto en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Es que, a partir de las 14:00 (hora local), Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante el juez Alvin Hellerstein.

Al líder venezolano se lo acusa de conspiración a favor del narcoterrorismo, exportación de cocaína hacia Estados Unidos y posesión de dispositivos destructivos.

Maduro fue trasladado más temprano al tribunal frente al que hará su comparecencia, donde antes se espera la lectura formal de las acusaciones y la confirmación de si el exlíder chavista contará con defensa pública o privada.

Fractura en la región y la cita en la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) también convocó a un Consejo Permanente extraordinario para este martes 6 de enero.

El secretario general, Albert Ramdin, adelantó que la prioridad será trazar una hoja de ruta que “sustente una gobernanza basada en la voluntad popular”, aunque la división en el continente es evidente:

Argentina, Ecuador y El Salvador: Celebran la caída de Maduro como un triunfo de la democracia.

Brasil, Colombia y México: Condenan el uso de la fuerza unilateral y exigen el respeto al derecho internacional.11

CELAC: El encuentro realizado este domingo por videoconferencia finalizó sin consenso, reflejando la incapacidad de la región para unificar una postura frente al accionar de Donald Trump.

La situación en Caracas sigue siendo inestable. Mientras partidarios del chavismo se manifiestan exigiendo la liberación de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha propuesto una “agenda de cooperación” a Washington, en un intento por evitar nuevas ofensivas contra el resto de la cúpula gubernamental.