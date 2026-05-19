Aunque el Gobierno sostiene que, tras el dato de abril, lo peor ya pasó en lo que respecta a la inflación, lo cierto es que el salto del mes de marzo (3,4%) empujó hacia un nuevo techo las estimaciones previstas para el cierre de 2026, cada vez más lejos del 10,1% que el equipo económico estimaba en el Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso de la Nación.

Este incremento fue consignado también en el más reciente informe de consenso elaborado por FocusEconomics, publicado este mes, que muestra que el mercado espera que los precios suban un 30,4% en promedio durante 2026 —medido como variación anual promedio del IPC—, aunque las diferencias entre analistas son tan grandes que el número poco dice por sí solo.

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