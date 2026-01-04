El Gobierno argentino prohibió el ingreso de “cómplices” de Maduro y refuerza las fronteras

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dada de alta recientemente tras recuperarse de un cuadro de apendicitis aguda, se pronunció sobre el ataque de Donald Trump a Venezuela y lo acusó de “cruzar un límite” luego de la detención del presidente Nicolás Maduro: “Muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la exmandataria recordó las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y puso énfasis en las violaciones a las que el país norteamericano incurrió con esta nueva acción militar comandada por Donald Trump.

“En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país”, afirmó.

Cristina Kirchner se pronunció sobra la detención de Maduro tras la ofensiva del Gobierno de Trump.

Cristina Kirchner, sobre la detención de Maduro: “Ilegalidad e ilegitimidad”

En su posteo, Fernández de Kirchner calificó la detención de Nicolás Maduro por parte del Gobierno estadounidense como un secuestro: “Hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica”.

“Esto habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”, agregó.

Sus declaraciones, en este marco, se suman a los pronunciamientos de gran parte del arco político, con reacciones tanto de figuras del oficialismo como de la oposición tras la acción militar estadounidense en Venezuela.

CFK y el interés de Estados Unidos por el petróleo

Por último, la referente peronista señaló que el verdadero objetivo de Donald Trump no es el de “restablecer un gobierno democrático”, y lo acusó de querer apoderarse de las reservas de petróleo en Venezuela.

“Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como “Operación Resolución Absoluta”, no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta", concluyó.

Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.



Parte médico: la recuperación de Cristina Kirchner en su casa

En las últimas horas, la expresidenta fue dada de alta luego de haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según informó el sanatorio donde fue atendida.

De acuerdo con el parte médico fechado en Buenos Aires el 3 de enero, previamente se retiró el drenaje peritoneal y la exmandataria continuará ahora el tratamiento con antibióticos por vía oral. Tras la evolución favorable, el equipo médico dispuso su externación.

A partir del alta médica informada este sábado, el cuadro clínico de Cristina Fernández de Kirchner ingresa en una nueva etapa, luego de más de dos semanas de internación y seguimiento intensivo tras la cirugía abdominal a la que fue sometida el 20 de diciembre.