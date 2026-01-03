En esta noticia Argentina valora “la decisión y la determinación de Trump” tras la captura de Maduro

En sintonía con su postura de alineamiento con los Estados Unidos, el Gobierno anunció este sábado un endurecimiento de sus controles migratorios dirigido específicamente al entorno del capturado Nicolás Maduro.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la Dirección Nacional de Migraciones ha establecido prohibiciones de ingreso para ciudadanos venezolanos que hayan formado parte de la estructura jerárquica, militar o económica del régimen de Maduro.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”, anunció Adorni a través de sus redes sociales.

La medida, coordinada entre diversos organismos del Estado, apunta a bloquear la entrada de funcionarios del gobierno bolivariano, miembros de las fuerzas armadas venezolanas y empresarios que figuren en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU.

Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro. pic.twitter.com/LzCk6D9KGg — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 3, 2026

La decisión busca evitar que Argentina se convierta en un destino de asilo para los cuadros del chavismo que intenten huir de Venezuela. En ese sentido, tanto el Ministerio de Seguridad como Migraciones han reforzado los puestos fronterizos y aeropuertos para aplicar estas alertas de manera inmediata.

El Gobierno de la República Argentina manifestó su firme respaldo a la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado oficial firmado por el canciller Pablo Quirno, se expresó que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”.

La postura argentina se asienta en el encuadre legal que el país otorgó previamente a la cúpula del régimen venezolano. El comunicado oficial especifica que las acciones militares derivaron en la captura del “dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

De esta manera, la administración de Javier Milei ratificó su alineamiento con la política exterior estadounidense en materia de lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad hemisférica.