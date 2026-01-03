El presidente Javier Milei celebró este sábado por la mañana el operativo militar de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. El ataque a gran escala fue confirmado por su par norteamericano, Donald Trump, quien aseguró que el líder chavista fue “capturado y trasladado fuera del país” junto a su esposa.

Milei reaccionó a la detención de Maduro a través de un breve mensaje en la red social X: “La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo”. Luego, subió un video de su participación en la cumbre del Mercosur, donde había exigido condenar a Maduro.

Ante mandatarios y delegaciones, el gobernante calificó al régimen de Nicolás Maduro como “dictadura atroz e inhumana” y advirtió que “este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”.

En ese sentido, el Presidente expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano” e instó a los demás integrantes del Mercosur a secundar esa posición.

A la reacción del gobernante le siguió la de la senadora y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase “Venezuela será libre”.

Este sábado, Trump confirmó que Estados Unidos realizó un "ataque a gran escala" en Venezuela que afectó a varios estados de Venezuela y a la capital, Caracas.

El mensaje del líder de la Casa Blanca se dio casi cuatro horas después de que en Venezuela se reportaran ataques en varias en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira, según informó el gobierno venezolano.

El ataque contra Venezuela se produce horas después de que la Cancillería argentina recomendara este viernes a sus ciudadanos no viajar al país caribeño debido a la “grave situación” que afronta el país y a las “detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros”.

Milei y Maduro han mantenido una fuerte rivalidad desde la asunción del líder ultraderechista argentino en diciembre de 2023 y han tenido numerosos cruces tanto retóricos como diplomáticos en torno a cuestiones como la detención de un gendarme argentino en Venezuela en diciembre de 2024, la expulsión de diplomáticos argentinos de Caracas tras las denuncias de fraude electoral, y la solicitud del Gobierno venezolano de una orden de captura contra Milei, entre otras.

La semana pasada, Argentina había firmado junto a otros 5 países del Mercosur una declaración donde exigen a Venezuela “reestablecer” el orden democrático “por medios pacíficos” y garantizar el “respeto irrestricto a los derechos humanos”.

El documento fue firmado por los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, y de Panamá, José Raúl Mulino; así como por autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.