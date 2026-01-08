Desde la noche del miércoles, las autoridades de Chile ordenaron el cierre del Paso Cristo Redentor, uno de los cruces fronterizos más utilizados por quienes viajan entre Argentina y el país vecino.

El cierre fue dispuesto de manera preventiva ante un pronóstico de inestabilidad en la alta montaña, con tormentas y riesgo de aludes sobre la ruta internacional. La medida afecta tanto a quienes planeaban ingresar a Chile como a quienes deben regresar, y se mantendrá hasta que las condiciones climáticas permitan circular con seguridad.

¿Por qué cerraron el paso Cristo Redentor?

El Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con la Región de Valparaíso en Chile, fue cerrado por tormentas en la alta montaña y condiciones peligrosas para el tránsito.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, con ráfagas de viento y posible caída de granizo, lo que aumenta el riesgo de accidentes y deslizamientos en la zona. Además, las autoridades chilenas advirtieron sobre la posibilidad de aludes en sectores críticos de la Ruta Internacional.

Este cierre preventivo busca evitar tragedias en un corredor que suele registrar gran movimiento turístico en temporada alta. De hecho, antes de la clausura se reportaron dos accidentes en la Ruta 7 , uno de ellos con saldo fatal, lo que reforzó la necesidad de interrumpir el tránsito.

¿Cuándo volverá a abrir el paso fronterizo?

Por el momento, no hay horario confirmado para la reapertura. Inicialmente se había previsto habilitar el tránsito a las 7 del jueves, pero la persistencia del mal tiempo obligó a extender el cierre. Las autoridades informaron que s e realizará una evaluación a las 14 horas para determinar si las condiciones permiten reabrir el paso.

Fuente: DLA ANDRES LARROVERE

Sin embargo, todo dependerá de la evolución del clima en la alta montaña. Las autoridades chilenas aclararon que no se habilitará la circulación hasta que no haya garantías de estabilidad en la ruta.

¿Cómo seguirá el clima en la zona?

Los pronósticos indican que la inestabilidad se mantendrá durante gran parte del jueves, con lluvias y tormentas en la cordillera. El fenómeno incluye ráfagas de viento y probabilidad de granizo, lo que complica aún más la situación. En el sector chileno, las precipitaciones podrían extenderse hasta la noche, condicionando cualquier intento de reapertura.