EE.UU. desmantela una red ligada a un túnel transfronterizo valorado en millones de dólares.

Autoridades estadounidenses encontraron un sofisticado túnel transfronterizo de casi 600 metros que conectaba un pequeño negocio en el sur de California y la ciudad mexicana de Tijuana, dedicado al tráfico de drogas.

En relación al hallazgo, cuatro personas fueron acusadas por cargos de conspiración para distribuir más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en 45 millones de dólares, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Autoridades confirmaron las identidades de los acusados

Los acusados son Gregorio Epifanio Hernández López, Brandon Escalante Sandoval, José Jiménez y Antonio Cortez.

Hernández López, además, enfrenta cargos relacionados al uso de un túnel transfronterizo para tráfico de drogas.

El pasadizo subterráneo, que se extiende desde Tijuana (México) hasta un supuesto establecimiento minorista situado cerca del Puerto de Entrada de Otay Mesa en California, conocido como Buy 4 Less, tiene aproximadamente 589 metros de longitud, 16,7 metros de profundidad y 1,3 metros de altura.

El túnel cuenta con un moderno sistema eléctrico

El túnel, además, cuenta con paredes reforzadas, sistemas de rieles y ventilación, y suministro eléctrico.

El hallazgo se dio después que los investigadores del Grupo de Trabajo de Túneles de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional vigilaron el local entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, debido a la actividad sospechosa que allí se registraba.

En diciembre de 2025, se observó con regularidad a un nuevo grupo de unos siete u ocho “empleados” dentro y en los alrededores del negocio, a pesar de un escaso flujo de clientes.

Hernández y los otros supuestos “empleados” que frecuentaban la tienda con regularidad realizaban actividades inusuales, tales como transportar un gran número de maletas desde el interior de la tienda hacia vehículos, o cruzar dichas maletas a pie a través de la frontera hacia México, detalla la acusación.

También se les detectó cargando artículos grandes y pesados que después fueron transportados en varios vehículos y finalmente puestos en camiones, que finalmente fueron interceptados por las autoridades federales rumbo al norte de California transportando más de una tonelada de cocaína.

Fuente: EFE