Repavimentarán por completo una ruta de clave para todo el país y los baches serán tapados por siempre Fuente: PBA

La Ruta Provincial 51 tendrá una transformación histórica tras el inicio de una obra de repavimentación total y ensanche que busca mejorar uno de los corredores logísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Los trabajos en la traza están a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, y avanzan dentro del partido de Tapalqué, en la zona central de la provincia.

Cómo será la obra en la Ruta Provincial 51

Las tareas contemplan la modernización integral de más de 27 kilómetros entre el puente sobre el Río Tapalqué y el límite del distrito. En la zona ya finalizó el ensanche de la calzada, que sumó un metro adicional para mejorar la seguridad y el tránsito pesado.

La siguiente etapa incluye la estabilización con cemento y asfalto, más un tratamiento de suelo cal en las banquinas para evitar hundimientos y prolongar la vida útil de la carretera.

También se completaron relevamientos topográficos y trabajos de base granular asfáltica, claves para garantizar un pavimento más resistente y duradero.

Desde la Dirección de Vialidad, su titular, Roberto Caggiano, destacó “la importancia de sostener la obra pública en la provincia de Buenos Aires, para brindar confort y mejoras en la transitabilidad de camiones y usuarios particulares”, al remarcar el impacto directo que tendrá la repavimentación en el transporte de carga.

La importancia de las obras en la RP 51

Además de la repavimentación en la Ruta Provincial 51, el proyecto incluye el mantenimiento y limpieza de alcantarillas para asegurar el escurrimiento del agua en días de lluvias intensas, uno de los factores que más deteriora el pavimento y genera baches.

Del mismo modo, se llevará a cabo la puesta en valor de varios puentes clave, como el Canal 11 y el aliviador, el Arroyo Tapalqué y el Aliviador Arroyo Tapalqué.

El corredor vial es utilizado de forma constante por transportistas que trasladan producción agrícola e industrial hacia los puertos de Rosario e Ingeniero White. La mejora promete menos demoras, mayor seguridad y una experiencia más confortable para quienes recorren la ruta a diario.

Una obra de vital importancia para la conectividad

La Ruta Provincial 51 atraviesa la provincia de Buenos Aires de norte a sur y está considerada una vía estratégica para la economía nacional.

Su modernización no solo apunta a solucionar problemas históricos de baches y roturas, sino también a impulsar la competitividad y la logística nacional.

Con la obra en marcha, el objetivo final es mejorar la circulación de vehículos y camiones, prevenir accidentes en una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires.