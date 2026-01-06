El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante 72 horas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

A pesar de las altas temperaturas previstas para esta semana, el ciclón golpeará a las provincias del noroeste argentino y se extenderá hacia distintas regiones del centro del país.

¿Cuándo llega el ciclón?

Las provincias del noroeste y Cuyo comenzaron la semana con temperaturas por encima de los 30°C y el cielo parcialmente despejado. Sin embargo, a partir de este martes por la noche comenzará a ingresar un frente ciclónico que traerá tormentas, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la noche del martes 6 de enero hasta la noche del domingo 9 , con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas y serranas. Además, en algunas provincias se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

¿Qué zonas se verán afectadas por la tormenta?

El SMN detalló que las provincias más comprometidas por el temporal serán:

Mendoza

San Luis

San Juan

La Rioja

Catamarca

Tucumán

Córdoba

Santiago del Estero

Salta

Jujuy

Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo seguirá el clima?

La tormenta frenará el viernes 9 de enero, entre la mañana y la noche según la región. El fin de semana estará dominado por un calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 36°C, especialmente en las provincias del centro-oeste del país. El cielo permanecerá mayormente nublado, con escasa presencia de sol.