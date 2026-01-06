En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un fenómeno que traerá lluvias intensas durante 72 horas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.
A pesar de las altas temperaturas previstas para esta semana, el ciclón golpeará a las provincias del noroeste argentino y se extenderá hacia distintas regiones del centro del país.
¿Cuándo llega el ciclón?
Las provincias del noroeste y Cuyo comenzaron la semana con temperaturas por encima de los 30°C y el cielo parcialmente despejado. Sin embargo, a partir de este martes por la noche comenzará a ingresar un frente ciclónico que traerá tormentas, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
El organismo anticipó que las lluvias se prolongarán desde la noche del martes 6 de enero hasta la noche del domingo 9, con acumulados significativos y riesgo de inundaciones en zonas urbanas y serranas. Además, en algunas provincias se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
¿Qué zonas se verán afectadas por la tormenta?
El SMN detalló que las provincias más comprometidas por el temporal serán:
- Mendoza
- San Luis
- San Juan
- La Rioja
- Catamarca
- Tucumán
- Córdoba
- Santiago del Estero
- Salta
- Jujuy
¿Cómo seguirá el clima?
La tormenta frenará el viernes 9 de enero, entre la mañana y la noche según la región. El fin de semana estará dominado por un calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 36°C, especialmente en las provincias del centro-oeste del país. El cielo permanecerá mayormente nublado, con escasa presencia de sol.