El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta con abundantes lluvias y ráfagas de viento de hasta 44 kilómetros por hora. El organismo del clima también informó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo.

Alerta por tormentas y caída de granizo

El SMN informó que la provincia de Mendoza se encuentra en alerta por la llegada de un fuerte temporal durante la madrugada del jueves 8. La tormenta se hará presente con precipitaciones de hasta 16 milímetros, temperaturas oscilantes entre los 23° y 16° y vientos de hasta 44 kilómetros por hora. Se espera una posible caída de granizo en la zona oeste de la provincia.

Pronóstico del tiempo del SMN para Mendoza.

El mal tiempo se prolongará durante el viernes 9, en donde habrá un leve descenso en la sensación térmica mínima de 15°. Las localidades afectadas serán las siguientes:

Junín

Uspallata

Tunuyán

San Carlos

General Alvear

San Rafael

Malargue

Cuándo llueve en Buenos Aires

Desde el Servicio Meteorológico informaron que la tormenta llegará a Buenos Aires durante la madrugada del sábado 10. La temperatura oscilará entre los 19° y 23° con cielo nublado. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo informó cómo seguirá el pronóstico del tiempo para CABA:

Miércoles 7 : lluvias aisladas y noche ventosa

Jueves 8 : día nublado con mínimas de 17°

Viernes 9 : mínimas de 20° y máximas de 25°

Sábado 10 : tormentas

Domingo 11: soleado con máximas de 28°