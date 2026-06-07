Tregua con las provincias, visita estratégica y un pelotazo en contra para Milei
Karina Milei avanza en un acuerdo de no agresión con las provincias para asegurar respaldo electoral, mientras el Presidente viaja a Córdoba en un contexto de acercamientos discretos con el poder local y recrudecen las disputas entre las principales tribus libertarias.
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 7 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.