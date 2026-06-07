El pacto de Karina con los gobernadores

Mientras las provincias intentan garantizarse fondos, obras y subsidios energéticos, la verdadera disputa de la Casa Rosada con los gobernadores radica en el ajedrez electoral.

En el último cónclave en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Diego Santilli llevó una propuesta de “no agresión” a cambio del respaldo de reelección de Javier Milei. Con el objetivo de avanzar con la suspensión de las PASO, los libertarios les dieron luz verde a las jurisdicciones a que adelanten sus elecciones provinciales, desdoblándose de la nacional. La Libertad Avanza promete candidatos ignotos.

En contrapartida deben acompañar la candidatura del líder libertario y, como contraprestación, podrán elegir postulantes a diputados en la lista. También habrá tregua de los violetas a los oficialismos en los Concejo Deliberante, donde suelen ser muy revoltosos.

“Va queriendo la propuesta, a la mayoría nos gustó la idea, pero faltan tejerse varios votos” , afirmó uno de los mandatarios presentes, de zigzagueantes posturas.

Milei a La Docta y llamados subterráneos

El presidente tiene previsto viajar este miércoles a Córdoba, en el marco de una actividad junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Junto a autoridades diplomáticas de la gestión de Donald Trump, supervisarán los ejercicios militares en conjunto con los grupos especiales de Estados Unidos.

Se trataba de una visita programada días atrás y ratificada formalmente este fin de semana. Se coordinó en momentos de diálogos subterráneos entre la administración provincial de Martín Llaryora y la cúpula de la Casa Rosada, en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora llega a Casa de Gobierno

Por pedido del gobernador, hubo un fuerte respaldo de la Nación por intermedio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en horas que llovían las críticas y los pedidos de renuncia por el manejo provincial en el abordaje durante la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la menor.

RT desconcertante de Milei y “los pelotazos” en contra

“Otro pelotazo en contra por no cuidar ni entenderlo al presidente”, sentenció uno de los principales colaboradores de Milei, que mantiene su despacho en Balcarce 50 desde el día 1. Alude a la decisión del jefe de Estado de aceptar originalmente el pliego de María Verónica Michelli para ocupar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

“Están todos enloquecidos con la interna, pero somos pocos los que tratamos de cuidarlo y que conocemos cómo piensa Javier. Lo de Michelli se resolvía con el ChatGPT. Todos los quilombos son por lo mismo”, agregó este funcionario que apuntó a sus pares karinistas que armaron las candidaturas a cargos judiciales, sin mencionarle todos los detalles “que son claves para él”.

En el Salón Martín Fierro le atribuyen a Santiago Caputo la advertencia al presidente sobre el dato de que la doctora es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga presunta corrupción en su gestión.

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio el último jueves en el Senado

En contrapartida, el karinismo tomó nota del pronunciamiento por adelantado Patricia Bullrich, resistiendo al intento del retiro del pliego y recibió preocupantes reportes de la reunión de labor parlamentaria, horas antes de la sesión del Senado. “El Jefe” tuvo temprano emisarios en la Cámara Alta para hacerle marca personal a “Pato” en la previa del debate en el recinto. Uno de ellos fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los alfiles de la hermana del presidente y miembro de la mesa política.

Creen que la exministra actuó en tándem con el asesor presidencial y no solo estaba dispuesta a exponer el caso Michelli, sino que pretendía postergar el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, entre otros arreglos inconsultos. Consideran que “quiere interferir en la selección de los jueces” y por eso “sale a romper”.

En esas horas hubo un curioso posteo de Milei, en medio de la controversia. Le había dado retweet a una publicación de la diputada Silvana Giudici que cuestionaba el planteo del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, que sugirió penalizar a los jueces que hablen con periodistas.

En ese mensaje hasta se defendía la confidencialidad de la fuente periodística como derecho constitucional. Era un giro de 180 grados del “León”. Si bien algunos libertarios creyeron que podía obedecer a una reprimenda indirecta al sucesor de Mariano Cuneo Libarona, desde el despacho presidencial aclararon que “fue solo un error y le sacó el RT”.