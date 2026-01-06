Alerta por tormentas: una masa fría golpeará el país con lluvias fuertes, nieblas y caída de temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para Buenos Aires y otras provincias por la llegada de intensas tormentas. El ciclón traerá fuertes lluvias con abundante caída de agua y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN informó que durante la mañana del miércoles un intenso temporal golpeará Buenos Aires. El mal clima traerá lluvias con fuerte actividad eléctrica y generará un fuerte descenso en las temperaturas, las cuales oscilarán entre los 28° durante la tarde y los 19° a la noche.

Conforme pasen las horas las precipitaciones perderán fuerza, pero ingresarán vientos desde el Río de la Plata que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Una vez terminada la tormenta, se espera que el jueves amanezca fresco con 16° de mínima.

Qué otras provincias están bajo alerta por el clima

El Servicio Meteorológico informó que el ciclón también afectará otras provincias:

Jujuy, Salta y Tucumán

Vientos sentido norte de hasta 32 kilómetros por hora y caída de agua que podría acumular 12 milímetros. Temperaturas oscilantes entre los 26° y los 16°.

Pronóstico del clima del SMN para el miércoles 7.

Catamarca, La Rioja y San Juan

La tormenta llegará a las provincias ubicadas al oeste para calmar la ola de calor. Se esperan precipitaciones durante todo el miércoles 7 que harán descender la sensación térmica de 34° hasta los 18° con vientos inestables.

Misiones

Se esperan chubascos alisados durante la tarde con temperaturas cercanas a los 30°.

Mendoza

Habrá fuerte actividad eléctrica y un descenso en la temperatura hasta los 17°. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Santa Fe

En caso de Santa Fe, la alerta meteorológica rige para las localidades ubicadas al norte de Rosario. Habrá chubascos aislados con vientos sentido norte.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Martes 6: cielo despejado con temperaturas de hasta 31°

Miércoles 7: tormentas y fuertes ráfagas de viento

Jueves 8: mínimas de 16° con cielo nublado

Viernes 9: temperaturas entre 19° y 25°

Sábado 10: leves lluvias

Domingo 11: tarde soleada con hasta 28°