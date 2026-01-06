Vacaciones a Brasil en auto: el documento clave que hay que llevar para cruzar la frontera sin problemas Fuente: Shutterstock

Con el inicio de las vacaciones de verano, miles de argentinos emprenden viaje por ruta hacia Brasil. Los principales pasos fronterizos registran un fuerte aumento del tránsito vehicular y, en ese contexto, las autoridades migratorias y aduaneras refuerzan los controles para garantizar que se cumplan todos los requisitos vigentes.

Contar con la documentación correcta y realizar los trámites previos puede marcar la diferencia entre un cruce ágil y largas demoras.

En este aspecto, uno de los puntos centrales esta temporada es la premigración con código QR, un sistema que permite acelerar el trámite migratorio si se completa correctamente antes de llegar a la frontera.

Premigración con código QR: qué es y por qué agiliza el cruce

La premigración es un procedimiento digital que permite cargar con anticipación los datos personales y del viaje. Al finalizar el trámite, el sistema genera un código QR que debe presentarse al momento de cruzar la frontera.

Este paso no reemplaza la documentación obligatoria, pero sí reduce los tiempos de espera y facilita la validación de la información al momento de pasar por los controles migratorios entre Argentina y Brasil.

Por su parte, las autoridades recomiendan realizar la premigración antes de iniciar el viaje, especialmente en períodos de alta demanda como enero y febrero. El código QR se presenta junto con los documentos físicos y es verificado por los agentes migratorios en los controles internacionales.

Qué documentación se necesita para salir del país en auto

Para ingresar a Brasil por vía terrestre es indispensable presentar documento nacional de identidad o pasaporte original, vigente y en formato físico. Las versiones digitales no son aceptadas en los pasos fronterizos.

El conductor debe contar con licencia de conducir válida, correspondiente a la categoría del vehículo, y con el título de propiedad del automotor. En caso de no ser el titular, se requiere la autorización correspondiente, salvo las excepciones previstas por el Mercosur.

Otro requisito clave es el Seguro de Responsabilidad Civil Internacional, conocido como Carta Verde, que debe estar vigente y emitido en el país donde el vehículo está registrado. Este seguro es obligatorio para circular dentro del Mercosur.

Además, el vehículo debe tener chapas patentes delanteras y traseras en buen estado, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y el grabado de dominio en los cristales, exigencias que rigen tanto en rutas nacionales como extranjeras.