Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut se intensificaron en las últimas horas y ya amenazan con extenderse hacia Río Negro, encendiendo las alarmas en toda la región cordillerana.

El fuego, que se originó en el área del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, se mantiene activo y presenta un comportamiento complejo por las condiciones climáticas y la dificultad de acceso al terreno.

En este contexto, el Gobierno de Chubut dispuso el cierre temporal de la Ruta Provincial N°71, una vía clave para el tránsito turístico y local, como medida preventiva para proteger a visitantes y facilitar las tareas de combate del incendio.

¿Qué está pasando en el sur argentino?

El incendio, bautizado Puerto Café, está activo desde el 9 de diciembre y avanzó hacia el sur por el oeste del Lago Menéndez, lo que obligó a reforzar el operativo en la zona. Más de 50 brigadistas trabajan en terreno con el apoyo de tres medios aéreos, en coordinación con la Administración del Parque Nacional Los Alerces, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y organismos provinciales y locales.

Las autoridades confirmaron que se implementaron evacuaciones preventivas en áreas turísticas como Río Arrayanes y Lago Verde, priorizando la seguridad de senderistas y acampantes.

¿Qué ruta cerrará temporalmente?

El cierre afecta al tramo de la Ruta Provincial N°71 comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, dentro del Parque Nacional Los Alerces. Además, se recomienda evitar la circulación entre Bahía Rosales y Bahía Solís, debido a la reducción de visibilidad por humo y al constante movimiento de vehículos de emergencia.

¿Qué medidas se tomaron?

El escenario continúa siendo crítico. Las autoridades advierten que el comportamiento del fuego depende de las condiciones climáticas y del viento , por lo que el cierre de la ruta se mantendrá hasta nuevo aviso.

Desde el Gobierno provincial y el Parque Nacional solicitan a la población cumplir las indicaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en la zona. Además, se llevaron a cabo las siguientes acciones: