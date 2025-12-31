En esta noticia
Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos por sus playas y precios competitivos frente a otras opciones. El costo de los vuelos suele ser elevado, por lo que muchos optan por la comodidad y economía de viajar en auto.
Sin embargo, llegar por tierra implica cumplir con múltiples requisitos aduaneros y migratorios. Para cruzar sin inconvenientes, es necesario conocer qué documentos personales y vehiculares son obligatorios.
Documentación necesaria para ingresar a Brasil en auto
Tanto en la frontera como en controles de documentación se exigirán los siguientes documentos:
- DNI en buen estado (digital o versión última física) o pasaporte.
- Licencia Nacional de Conducir del conductor.
- Cédula Verde del vehículo o autorización correspondiente (Cédula Azul, certificada ante escribano).
- Seguro automotor con cobertura Mercosur.
- Verificación Técnica Vehicular vigente: RTO/VTV.
- Patente visible y sin alteraciones. En vehículos 0 km, se permite la chapa provisoria (10 días) o reposición (hasta 60 días).
- Permiso para menores: si viajan solos o con un solo padre, se exige autorización documental.
- Matafuegos con control de carga, balizas portátiles y otros elementos requeridos por tránsito.
Documentación necesaria en caso de viajar con una mascota
Si vas a viajar con perros o gatos, se exige el Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por SENASA, con una validez de 60 días y condicionado a la vacuna antirrábica vigente. También se deben presentar:
- Certificado de salud emitido por un veterinario dentro de los 10 días previos.
- Vacunación antirrábica vigente, con al menos 21 días desde la primer aplicación si es vacuna inicial.
- Certificado de desparasitación interna y externa, dentro de los 15 días anteriores.
- En caso de mascotas mayores, certificados complementarios (Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Coronavirus, Leptospirosis, Parainfluenza, Bordetella).
- Domicilio en el Estado parte del Mercosur donde permanecerá el animal, y nombre y apellido del responsable en el país de destino.
- Fotocopia del documento de identidad de la persona que trasladará el animal o, en caso de que el animal viajara “no acompañado”, una fotocopia del documento de identidad del propietario/responsable del animal en la República Argentina y en el país de destino.
¿Qué elementos no se pueden ingresar a Brasil?
La aduana prohíbe el ingreso de:
Alimentos:
- Caseros, carnes, fiambres, lácteos, miel y productos sin etiquetar.
- Frutas, verduras frescas, plantas, semillas o flores, para evitar plagas.
Otros productos:
- Mercadería con fines comerciales.
- Electrodomésticos de línea blanca.
- Armas de fuego sin autorización ANMaC.
- Explosivos, estupefacientes, productos veterinarios (sueros, vacunas), insectos, bacterias, hongos, material biológico.
- Consumidores pueden ingresar hasta USD 10.000 (menores de 16 años, USD 5.000); excedentes requieren declaración aduanera.