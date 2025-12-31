Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos por sus playas y precios competitivos frente a otras opciones. El costo de los vuelos suele ser elevado, por lo que muchos optan por la comodidad y economía de viajar en auto.

Sin embargo, llegar por tierra implica cumplir con múltiples requisitos aduaneros y migratorios. Para cruzar sin inconvenientes, es necesario conocer qué documentos personales y vehiculares son obligatorios.

Documentación necesaria para ingresar a Brasil en auto

Tanto en la frontera como en controles de documentación se exigirán los siguientes documentos:

DNI en buen estado (digital o versión última física) o pasaporte.

Licencia Nacional de Conducir del conductor.

Cédula Verde del vehículo o autorización correspondiente (Cédula Azul, certificada ante escribano).

Seguro automotor con cobertura Mercosur.

Verificación Técnica Vehicular vigente: RTO/VTV.

Patente visible y sin alteraciones. En vehículos 0 km, se permite la chapa provisoria (10 días) o reposición (hasta 60 días).

Permiso para menores: si viajan solos o con un solo padre, se exige autorización documental.

Matafuegos con control de carga, balizas portátiles y otros elementos requeridos por tránsito.

Documentación necesaria en caso de viajar con una mascota

Si vas a viajar con perros o gatos, se exige el Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por SENASA, con una validez de 60 días y condicionado a la vacuna antirrábica vigente. También se deben presentar:

Certificado de salud emitido por un veterinario dentro de los 10 días previos.

Vacunación antirrábica vigente, con al menos 21 días desde la primer aplicación si es vacuna inicial.

Certificado de desparasitación interna y externa, dentro de los 15 días anteriores.

En caso de mascotas mayores, certificados complementarios (Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Coronavirus, Leptospirosis, Parainfluenza, Bordetella).

Domicilio en el Estado parte del Mercosur donde permanecerá el animal, y nombre y apellido del responsable en el país de destino.

Fotocopia del documento de identidad de la persona que trasladará el animal o, en caso de que el animal viajara “no acompañado”, una fotocopia del documento de identidad del propietario/responsable del animal en la República Argentina y en el país de destino.

¿Qué elementos no se pueden ingresar a Brasil?

La aduana prohíbe el ingreso de:

Alimentos:

Caseros, carnes, fiambres, lácteos, miel y productos sin etiquetar.

Frutas, verduras frescas, plantas, semillas o flores, para evitar plagas.

Otros productos: