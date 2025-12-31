En esta noticia

Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos por sus playas y precios competitivos frente a otras opciones. El costo de los vuelos suele ser elevado, por lo que muchos optan por la comodidad y economía de viajar en auto.

Sin embargo, llegar por tierra implica cumplir con múltiples requisitos aduaneros y migratorios. Para cruzar sin inconvenientes, es necesario conocer qué documentos personales y vehiculares son obligatorios.

Documentación necesaria para ingresar a Brasil en auto

Tanto en la frontera como en controles de documentación se exigirán los siguientes documentos:

  • DNI en buen estado (digital o versión última física) o pasaporte.
  • Licencia Nacional de Conducir del conductor.
  • Cédula Verde del vehículo o autorización correspondiente (Cédula Azul, certificada ante escribano).
  • Seguro automotor con cobertura Mercosur.
  • Verificación Técnica Vehicular vigente: RTO/VTV.
  • Patente visible y sin alteraciones. En vehículos 0 km, se permite la chapa provisoria (10 días) o reposición (hasta 60 días).
  • Permiso para menores: si viajan solos o con un solo padre, se exige autorización documental.
  • Matafuegos con control de carga, balizas portátiles y otros elementos requeridos por tránsito.

Documentación necesaria en caso de viajar con una mascota

Si vas a viajar con perros o gatos, se exige el Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por SENASA, con una validez de 60 días y condicionado a la vacuna antirrábica vigente. También se deben presentar:

  • Certificado de salud emitido por un veterinario dentro de los 10 días previos.
  • Vacunación antirrábica vigente, con al menos 21 días desde la primer aplicación si es vacuna inicial.
  • Certificado de desparasitación interna y externa, dentro de los 15 días anteriores.
  • En caso de mascotas mayores, certificados complementarios (Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Coronavirus, Leptospirosis, Parainfluenza, Bordetella).
  • Domicilio en el Estado parte del Mercosur donde permanecerá el animal, y nombre y apellido del responsable en el país de destino.
  • Fotocopia del documento de identidad de la persona que trasladará el animal o, en caso de que el animal viajara “no acompañado”, una fotocopia del documento de identidad del propietario/responsable del animal en la República Argentina y en el país de destino.
Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Qué elementos no se pueden ingresar a Brasil?

La aduana prohíbe el ingreso de:

Alimentos:

  • Caseros, carnes, fiambres, lácteos, miel y productos sin etiquetar.
  • Frutas, verduras frescas, plantas, semillas o flores, para evitar plagas.

Otros productos:

  • Mercadería con fines comerciales.
  • Electrodomésticos de línea blanca.
  • Armas de fuego sin autorización ANMaC.
  • Explosivos, estupefacientes, productos veterinarios (sueros, vacunas), insectos, bacterias, hongos, material biológico.
  • Consumidores pueden ingresar hasta USD 10.000 (menores de 16 años, USD 5.000); excedentes requieren declaración aduanera.