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Un reciente electrodoméstico promete reformar el proceso de cocción en los hogares. La marca HDC ha presentado el horno inteligente con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo multifuncional que combina las capacidades de una freidora de aire, un horno convencional y una vaporera en un solo y compacto aparato de alta potencia.
Su versatilidad, junto a su diseño contemporáneo y su avanzada tecnología de cocción, lo establecen como una opción atractiva para aquellas personas que desean alimentarse de forma práctica y equilibrada.
Actualmente, con este modelo disponible en Argentina, se pueden preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, logrando resultados profesionales y reduciendo aproximadamente a la mitad el tiempo promedio de cocción.
Decimos adiós a la freidora de aire: prestaciones del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con eficiencia energética óptima.
Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.
Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.
Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Detalles del horno multifuncional con pantalla táctil y 30 litros
Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Diseño Moderno y Autolimpieza Eficaz
El horno smart HAF-SO30LBK se distingue no solo por su versatilidad, sino también por su diseño que se adapta a cualquier cocina contemporánea. La marca HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que apaga el dispositivo automáticamente al concluir el tiempo de cocción, proporcionando tranquilidad a los usuarios.
Adicionalmente, el horno presenta una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin la preocupación del tiempo que implica limpiar tras la cocción.
Usuarios alaban el horno smart HAF-SO30LBK por su versatilidad
Los usuarios ya comparten sus experiencias positivas con el horno smart HAF-SO30LBK, destacando su rapidez y la calidad en la cocción de diversos platillos. La integración de múltiples funciones en un solo aparato no solo ahorra espacio en la cocina, sino que también proporciona una forma más eficiente de preparar comidas saludables y sabrosas.
La marca HDC anuncia que planea lanzar accesorios adicionales para el horno, lo que aumentará aún más su versatilidad. Con la llegada de estos complementos, los usuarios podrán explorar nuevas técnicas culinarias, sin complicaciones y con resultados de calidad profesional en casa.