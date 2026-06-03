México cierra sus fronteras para viajeros de tres países: les bloqueará el ingreso por este motivo.

Las autoridades migratorias han endurecido los controles en las principales ciudades de México en la frontera con Estados Unidos y lanzaron una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros: sin la totalidad de documentos obligatorios no podrán salir del país.

La medida impactará especialmente en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. El foco está puesto en los ciudadanos mexicanos que no respeten las normativas migratorias.

que postergaron la renovación de su pasaporte y llegan con documentación que no cumple los requisitos migratorios vigentes.

Requisitos para cruzar la frontera hacia Estados Unidos

Para cruzar sin restricciones geográficas, hay dos opciones: presentar la tarjeta BCC acompañada de pasaporte mexicano vigente, o viajar con pasaporte y visa B1/B2, lo que habilita ingreso por tierra, aire o mar. El Imparcial

La tarjeta BCC es válida de forma independiente solo en cruces terrestres, pero su uso está limitado a zonas fronterizas específicas:

hasta 25 millas en California

hasta 75 millas en Arizona

hasta 55 millas en Nuevo México.

Cómo cruzar a Estados Unidos de manera legal con todos los documentos obligatorios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes viajen fuera de esas áreas sin el permiso I-94 pueden ser sancionados.

Cómo cruzar a Estados Unidos desde Tijuana

Desde San Ysidro (El Chaparral), el puerto de entrada más transitado del mundo, se puede cruzar de manera vehicular y peatonal con funcionamiento 24/7.

Otay Mesa es de menor afluencia que San Ysidro. Ideal para cruce vehicular. Abre entre las 6:00 am–10:00 pm aproximadamente.

Restricciones para cruzar a Estados Unidos desde Tijuana

CBX (Cross Border Xpress), el puente peatonal exclusivo para pasajeros del Aeropuerto de Tijuana. Está disponible las 24 horas del día, pero tiene ciertas restricciones.

En este caso, requiere pasaporte vigente, además de visa EE.UU. vigente, el pase de abordar y el boleto CBX, cuya vigencia es de 1 año desde la compra. Si la estadía supera 30 días o viaja más de 40 km al interior, también necesita permiso I-94.

Cuáles son los cruces de Mexicali

Más de 50,000 personas cruzan diariamente por las garitas de Mexicali hacia Calexico. En la zona centro, desde junio 2025 el acceso es por calle Colón. Ready Lane entra por calle Colón; SENTRI por Río Nuevo. Tendrá remodelación activa hasta 2029.

En Nuevo Mexicali (Calexico East), la garita este tiene mayor capacidad vehicular. Desde marzo 2025: solicitud de I-94 debe iniciarse por puerta peatonal del lado mexicano.

Las facilidades que ofrece Ciudad Juárez

Paso del Norte (Puente Santa Fe) es el más céntrico y transitado, de acceso vehicular y peatonal con acceso al centro de El Paso.

Zaragoza / Ysleta, al sureste, generalmente con tiempos de espera más cortos que Paso del Norte. Ideal para acceso a zonas comerciales.

Puente de las Américas (BOTA) no tiene cobro de peaje. Es de cruce peatonal y vehicular y está abierto las 24 horas.

El histórico Stanton / Lerdo (Puente de la Amistad es de cruce peatonal. Conecta el centro de ambas ciudades.

Programas de cruce ágil

SENTRI permite a viajeros preaprobados utilizar carriles dedicados en los puertos de entrada de la frontera sur.

Todos los solicitantes pasan una verificación de antecedentes rigurosa y una entrevista presencial antes de inscribirse. El costo es de $120 USD, con menores de 18 años de forma gratuita.