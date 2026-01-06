La Ley Nacional de Tránsito en Argentina expone puntos claves para poder circular por las diversas rutas y autopistas del país. Documentos como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la licencia de conducir son imprescindibles para evitar cometer infracciones y contraer multas.

Sin embargo, muchos desconocen que todos los vehículos deben contar con elementos de auxilio y un kit emergencia.

El elemento de seguridad que no te puede faltar en el auto

La Ley de Tránsito 24.449 explica que todos los autos deben circular con un matafuegos cargado, elemento clave para apagar un incendio o asistir a algún conductor que sufra un siniestro.

Deberá ser portátil y de polvo ABC de un kilo. Tiene que ser fabricado, mantenido y controlado periódicamente conforme a las especificaciones de las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).

De cuánto es la multa por no llevar matafuegos en el auto

No contar con el elemento de seguridad, tenerlo vencido o sin carga suficiente puede ocasionar multas que varían entre las 30 unidades fijas y las 100 unidades fijas. De esta manera, en Buenos Aires la multa podrá alcanzar los $ 20.440.

Qué matafuegos debe tener cada auto

La ley establece las siguientes normativas para el matafuegos:

Vehículos de Categorías M1 y N1 (vehículos y camionetas con peso bruto de hasta 1.500 kg): como mínimo un matafuego de 1 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 3B con indicador de presión de carga.

Vehículos de Categorías M1 y N1 (automóviles y camionetas con peso bruto de hasta 3.500 kg, capacidad de hasta 9 personas sentadas): como mínimo matafuegos de 2,5 kg de capacidad nominal y potencial extintor de 5B.

3 puntos claves para tener en cuenta al momento de revisar el matafuegos