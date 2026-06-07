Si bien fue bajando notablemente la posición del Banco Central en contratos de futuros a lo largo del año, el stock total de futuros y bonos dólar linked en manos del sector privado viene creciendo desde febrero.

El BCRA se habría mostrado activo en instrumentos dólar linked, en particular a través de ventas de TZV26 en el secundario. El volumen operado creció con fuerza en los últimos días, destacándose los u$s 522 millones del miércoles, uno de los registros más altos del año.

Cobertura

La señal parece ser que el BCRA habría preferido canalizar parte de la demanda de cobertura vía títulos dólar linked antes que volver a acumular una posición vendida relevante en futuros.

“El Gobierno viene mostrando que prefiere hacer intervenciones vía títulos que vía derivados, lo cual podría explicarse por el hecho de que, al intervenir vía títulos, hay un “efecto doble”, porque se aspiran todos los pesos que compran cobertura, a diferencia de lo que ocurre con el mercado de futuros”, revela un informe de la consultora 1816.

Dólar futuro

En cuanto al mercado cambiario, la semana pasada venció finalmente el contrato de dólar futuro de mayo y se achicó significativamente la posición vendida del BCRA, hasta un número probablemente inferior a los u$s 1000 millones.

“Una hipótesis posible es que la salida del BCRA del mercado de futuros haya alterado los incentivos de estrategias de carry cubierto, favoreciendo una rotación desde Lecap hacia instrumentos más líquidos y de menor duration”, conjeturan los analistas de GMA Capital.

Flujos de FCI

Los flujos de los fondos comunes de inversión parecen consistentes con esta lectura: en los últimos 30 días, los fondos de Lecap registraron rescates netos por $ 35.377 millones, mientras que los fondos T+1 captaron $ 474.283 millones.

“En ese marco, la mayor actividad en dólar linked podría leerse como una vía alternativa para canalizar la demanda de cobertura y evitar que la baja de tasas alimente una dolarización más persistente”, precisan.

Desarme del BCRA

Por un lado, el BCRA desarmó su posición vendida en futuros. Tras el cierre de mayo, el interés abierto cayó u$s 1357 millones, en un contexto en el que vencían u$s 1615 millones del contrato de mayo, mientras que el resto de las posiciones apenas aumentó u$s 259 millones.

De esta manera, el interés abierto registró su mayor caída mensual desde agosto de 2022 y alcanzó el menor nivel desde diciembre de 2024.

Trade electoral

Con menos oferta oficial de cobertura en ese mercado, parte de la demanda parece haberse trasladado al dólar mayorista, contribuyendo a la suba inicial del tipo de cambio.

“Hacia adelante, el punto a monitorear es si estos factores alcanzan para explicar un movimiento puntual o si la demanda de cobertura empieza a ganar persistencia, especialmente a medida que se acerquen las elecciones”, advierten desde GMA.