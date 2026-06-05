La Embajada de Estados Unidos en México difundió un mensaje en el que reafirma que la frontera estadounidense no está abierta a la migración ilegal. La representación diplomática advirtió que las personas que intenten cruzar sin autorización serán expulsadas de inmediato y podrían enfrentar restricciones para regresar en el futuro.

En este contexto, las autoridades estadounidenses recordaron que el ingreso al país está sujeto al cumplimiento de requisitos migratorios específicos establecidos por el Departamento de Estado y por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Contar con la documentación vigente y adecuada es fundamental para evitar inconvenientes durante el viaje.

Estados Unidos

La documentación obligatoria y vigente para ingresar a Estados Unidos

Para entrar legalmente a Estados Unidos, los viajeros deben presentar la documentación correspondiente según el motivo de su visita y su nacionalidad. Además de los documentos de viaje básicos, las autoridades pueden solicitar comprobantes adicionales que respalden la estancia temporal en el país.

Documentación requerida:

Pasaporte vigente: Debe encontrarse en regla, contar con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha prevista de salida de Estados Unidos y disponer de páginas libres para sellos migratorios.

Visa estadounidense B1/B2: Es el documento habitual para quienes viajan por turismo, negocios o tránsito, salvo excepciones contempladas por la normativa migratoria.

Autorización ESTA: Obligatoria para ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP), quienes no necesitan una visa tradicional pero sí deben obtener esta autorización antes de viajar.

Registro I-94: Documento electrónico emitido por las autoridades migratorias al momento del ingreso y que determina el período máximo de permanencia legal.

Prueba del motivo del viaje: Puede incluir pasajes de ida y vuelta, reservas de alojamiento o documentación relacionada con la actividad que se realizará en el país.

Comprobación de solvencia económica: Las autoridades pueden requerir evidencia de fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía.

Declaración de dinero en efectivo: Quienes transporten más de 10.000 dólares deben informarlo mediante el Formulario FinCEN 10.

Documentación especial para estudiantes o trabajadores temporales: Formularios aprobados como el I-20 para estudiantes o el I-797 para determinadas categorías laborales.

Las autoridades estadounidenses recomiendan revisar con anticipación todos los requisitos aplicables a cada caso particular. La falta de alguno de estos documentos puede derivar en demoras, inspecciones adicionales o incluso en la denegación del ingreso al país.

Mayores controles al ingreso a EE.UU.

Consecuencias de intentar ingresar de manera ilegal o sin la documentación vigente

La Embajada de Estados Unidos fue enfática al señalar que quienes crucen la frontera de manera ilegal serán expulsados de inmediato. Además, las personas que intenten ingresar sin autorización pueden quedar sujetas a prohibiciones de reingreso que afecten futuros viajes o solicitudes migratorias.

Asimismo, presentarse en un puerto de entrada sin la documentación requerida o con documentos vencidos puede provocar la inadmisión al territorio estadounidense.

Las autoridades migratorias tienen la facultad de negar el ingreso cuando no se cumplen los requisitos legales, lo que puede generar pérdidas económicas, cancelaciones de viaje y complicaciones para futuros trámites migratorios.