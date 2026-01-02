El cielo se partirá en dos y llega el primer gran diluvio del año con granizo y ráfagas de viento: las zonas en alerta Fuente: Archivo

El 2026 llegó con fuertes cambios climáticos y luego de lo que fueron varios días de intenso calor con temperaturas que superaron ampliamente los 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de severas tormentas, ráfagas de viento y caída de granizo.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las zonas afectadas

Según indicó el SMN mediante el sistema de alerta temprana, las zonas que están bajo alerta meteorológica de nivel amarillo por la presencia de fuertes tormentas, ráfagas de viento y caída de granizo, se encuentran en las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

El cielo se partirá en dos y llega el primer gran diluvio del año con granizo y ráfagas de viento: las zonas en alerta Fuente: Archivo

Asimismo, cuando rige una alerta de este tipo, se esperan lluvias de variada intensidad que pueden estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, con un acumulado de entre 20 y 40 mm.

Dónde rige la alerta meteorológica amarilla

La Rioja : Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina.

Catamarca: Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Tinogasta, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle.

El cielo se partirá en dos y llega el primer gran diluvio del año con granizo y ráfagas de viento: las zonas en alerta Fuente: Archivo

Tucumán : Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo, Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos.

Salta : Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria

Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara, Zona montañosa de Tumbaya, Puna de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi.

Qué es una alerta meteorológica y qué tipos existen

El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alertas que se dividen en cuatro niveles, diferenciadas de Verde, Amarillo, Naranja y Rojo, las cuales se utilizan para prevenir a la población ante la llegada de diferentes fenómenos climáticos.

Por su parte, cada una posee las siguientes características: