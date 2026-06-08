Más de 7 kilómetros de fila anoche había para despedir al Indio Solari. Quedará en la historia como uno de las despedidas más multitudinarias de la Argentina a una persona. Hasta en la largada ayer de los 15K de Adizero hubo un homenaje con su himno “Ji Ji Ji”. Sabiamente la familia dispuso que no iba a haber una hora determinada de finalización del velatorio público lo que permitía que la ceremonia se desarrollara con calma.

La familia dispuso que no iba a haber una hora determinada de finalización del velatorio público. (Fuente: France 24)

Las letras de sus canciones reflejaron su pensamiento sobre la sociedad y también sobre los modelos económicos. En “Gualicho” habla de que “el mundo es tuyo si tenés guita, si no tenés nada”. En “Pura suerte” pareciera reflejar la idea de que el ascenso o caída social no depende del mérito sino del azar y el origen. De todas maneras, como la mayoría de los artistas, nunca escribió pensando un mensaje directo o único sino que cada persona construyera sus propias ideas a partir de las canciones.

En una de sus últimas entrevistas se refirió al FMI. “La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía” le dijo a Pedro Rosemblat en Gelatina en octubre de 2024. ”No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está" agregaba.

Pero ¿realmente importa el análisis minucioso de su pensamiento, las letras o su visión política o lo que realmente importa es su obra? Siempre van a existir diferencias. Unos a favor, otros en contra. Lo que hace eterno en definitiva es su obra.