Año Nuevo con clima extremo: se esperan altas temperaturas y fuertes tormentas eléctricas en el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un ciclón podría desencadenar lluvias torrenciales y tormentas eléctricas para la noche de Año Nuevo y los primeros días del 2026, en diversas provincias.

El organismo informó que millones de argentinos deberán pensar en una cena con mesa adentro, ante la presencia de nubes cargadas de gotas que se harán sentir entre el miércoles y jueves.

Por su parte, muchas podrían afrontar olas de calor, como el caso de CABA y el Gran Buenos Aires, con temperaturas superiores a los 38°.

Alerta por un ciclón en Año Nuevo: se parte el cielo y habrá lluvias en estas provincias. Foto: SMN

Cómo estara el clima en Año Nuevo: provincia por provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : parcialmente nublado durante el día, sin probabilidad de lluvias. Máxima de 38° C y mínimas de 26°.

Buenos Aires : parcialmente nublado durante el día en promedio. Máximas entre 35° C y 38 °C y mínimas de 25°.

Catamarca : lluvias en toda la provincia para el miércoles por la noche. Máximas de 34° C y mínimas de 18°.

Chaco : tormentas aisladas en Resistencia y las demás jurisdicciones. Máximas de 34° C y mínimas de 24°.

Chubut : algo nublado durante todo el día en la provincia, aunque no se esperan lluvias. Máximas de 25° C y mínimas de 21°.

Córdoba : parcialmente nublado en toda la jurisdicción, aunque sin precipitaciones. Máximas de 38° C y mínimas de 23°.

Corrientes : después de una semana con presencia de lluvias, mejoran las condiciones para Nochevieja y el cielo estará despejado. Máximas de 34° y mínimas de 24°.

Entre Ríos : sin tormentas por la noche, algo nublado durante la jornada. Máximas de 37° C y mínimas de 24°.

Formosa : mejoran las condiciones después de una semana lluviosa y se podrá comer con mesa afuera. Máximas de 37° y mínimas de 24°.

Jujuy : continúan las lluvias para el miércoles a la noche en La Quiaca, San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Palpala, Libertador San Martín y Perico. Máximas de 28° y mínimas de 19°.

La Pampa : un poco nubado durante el día, con máximas de 37° y mínimas de 22°.

La Rioja : se esperan tormentas aisladas para toda la capital y Chilecito. Máximas de 36° y mínimas de 23°.

Mendoza : la capital estará parcialmente nublada, pero sin lluvias. Poca probabilidad de precipitaciones en Uspallata y Punta de Vacas. Máximas de 35° C y mínimas de 23°.

Misiones : solo habrá lluvias para la mañana y el mediodía, pero mejoran las condiciones para la noche en toda la provincia. Máximas de 33° y mínimas de 24°.

Neuquén : algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 35° C y mínimas de 24°.

Río Negro : algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias en ninguna zona rionegrina. Máximas de 26° C y mínimas de 19°.

Salta : se esperan lluvias por la noche en la capital y Cachi. Máximas de 28° y mínimas de 19°.

San Juan : sin lluvias en la capital, pero sí habrá precipitaciones en Ischigualasto, San José de Jachal y Calingasta. Máximas de 32° y mínimas de 22°.

San Luis : noche lluviosa con chaparrones en la capital y alrededores. Máximas de 38° y mínimas de 24°.

Santa Cruz : después de un fin de semana inestable, llega el alivio para el miércoles, aunque estará nublado. Máximas de 15° y mínimas de 9°.

Santa Fe : parcialmente nublado en toda la región, con máximas de 37° C y mínimas de 23°.

Santiago del Estero : tras días de lluvias, habrá un alivio durante Año Nuevo. Máximas de 37° C y mínimas de 25°.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : lluvias aisladas en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin durante todo la primera mitad del 31, aunque no se esperan precipitaciones por la noche. Máximas de 11° y mínimas de 5°.

Tucumán: alerta por lluvias en toda la provincia por la noche. Máximas de 32° y mínimas de 22°.

¿Cuáles serán los efectos del ciclón?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias provincias se encuentran bajo alerta amarilla debido a la llegada de tormentas de intensidad variable, que en algunos casos podrán ser fuertes de manera localizada. Estos eventos vendrán acompañados de:

Actividad eléctrica frecuente

Caída ocasional de granizo

Ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h

Lluvias intensas concentradas en períodos cortos

En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados entre 30 y 60 mm, aunque en ciertas zonas puntuales estas cifras podrían ser superadas.