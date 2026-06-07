AME9326. LIMA (PERÚ), 07/06/2026.- La candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vota este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el distrito de San Borja en Lima (Perú) EFE/ John Reyes.

La candidata Keiko Fujimori sería la ganadora de las elecciones de segunda vuelta de Perú, según los primeros boca de urna difundidos tras el cierre de los comicios.

Los datos de las Ipsos dan a Fujimori triunfadora por el 50,7 por ciento, delante de Roberto Sánchez, que sacaría el 49,3 por ciento.

En Perú, la legislación permite difundir bocas de urna, en tanto que los primeros resultados resultados oficiales se esperan para las 22, hora argentina.

Horas antes, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, pidió a quien pierda la segunda vuelta que reconozcas los resultados.

“El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y más obras, no peleas”, señaló Balcázar tras emitir su voto en la norteña ciudad de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima.

“En un país democrático, tenemos que aprender a respetar. Acá lo que siempre ha habido es pelea, pero espero que esta vez se pueda entregar la banda presidencial de forma pacífica y ordenada y que el próximo gobierno pueda entrar a hacer obras para el país”, indicó el mandatario.

Noticia en desarrollo...