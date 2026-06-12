Diversificar es una de las reglas más importantes del mundo de las inversiones. En lugar de apostar todo el capital a una única empresa o sector, distribuir los fondos entre distintos activos ayuda a reducir riesgos y mejorar las posibilidades de obtener rendimientos consistentes en el largo plazo.

Para los pequeños inversores, sin embargo, esa estrategia suele parecer difícil de implementar. Comprar acciones de varias compañías internacionales puede requerir montos elevados y un seguimiento constante de los mercados.

Es ahí donde aparece el S&P 500, el índice bursátil más importante de Estados Unidos y uno de los más seguidos del mundo. A través de un único instrumento, permite invertir en las principales empresas estadounidenses y acceder a una cartera ampliamente diversificada con menos de $ 20.000.

Qué es el S&P 500 y por qué es una de las inversiones más populares

El S&P 500 reúne a las 500 compañías más representativas de la economía estadounidense y es considerado un termómetro de Wall Street. Al invertir en este índice, se obtiene exposición a gigantes globales como Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Tesla y Berkshire Hathaway, entre otras compañías líderes de la economía estadounidense.

Una de sus principales ventajas es que se actualiza automáticamente. Las empresas que dejan de cumplir los requisitos son reemplazadas por otras con mayor relevancia, por lo que el índice evoluciona junto con la economía estadounidense y los cambios tecnológicos.

Además, incluye compañías de prácticamente todos los sectores de actividad. En la actualidad, los rubros con mayor peso son tecnología de la información, finanzas, salud, consumo discrecional, servicios de comunicación e industria .

La alternativa está disponible en Argentina mediante el CEDEAR SPY, que replica al ETF SPDR S&P 500 y permite acceder de manera indirecta al comportamiento del índice. Tras el reciente cambio de ratio del instrumento, una unidad puede comprarse por un monto bajo en pesos, aunque el valor exacto varía según la cotización del día.

Cuánto rindió históricamente el S&P 500

Según Folionet, en los últimos diez años los retornos del S&P 500 se ubicaron en torno al 260%, aunque el resultado puede variar según el período exacto tomado y si se consideran o no los dividendos. En términos prácticos, una inversión de u$s 10.000 realizada una década atrás se habría transformado en más de u$s 35.000.

Históricamente, el S&P 500 generó una rentabilidad media anual de aproximadamente el 10%. En los últimos 10 años, esta cifra se mantuvo en niveles similares, impulsada principalmente por el sector tecnológico.

Las tecnológicas que impulsaron las ganancias del mercado en la última década

El S&P 500 está compuesto por 500 compañías de gran capitalización. Entre las empresas que más se destacaron en los últimos diez años figuran:

Nvidia (NVDA): +18.381%

Tesla (TSLA): +2.805%

Apple (AAPL): +1.155%

Alphabet (GOOGL): +940%

Microsoft (MSFT): +767%

El ranking demuestra que quien hubiera invertido u$s 10.000 en Nvidia hace diez años habría visto crecer esa inversión hasta superar los u$s 1,8 millones. Sin embargo, ese resultado habría exigido superar fuertes episodios de volatilidad y mantener una visión de largo plazo durante todo el período.

Aunque los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, algunas de estas compañías continuaron teniendo un rol relevante en el mercado durante 2026. En lo que va del año, Alphabet se destacó dentro del grupo gracias al avance de sus negocios vinculados a inteligencia artificial y publicidad digital, aunque los porcentajes exactos varían según la fecha de medición.

El ranking de rendimientos de 2026 es el siguiente:

Alphabet (GOOGL): +19%

Amazon (AMZN): +17%

Apple (AAPL): +15%

Nvidia (NVDA): +11%

Meta (META): -5%

El rally de Wall Street impulsa al índice

El atractivo del S&P 500 también se explica por su desempeño reciente. Impulsado principalmente por el boom de la inteligencia artificial y el crecimiento del sector de semiconductores, el índice llegó a superar la zona de los 7600 puntos y acumulaba una suba cercana al 9% en lo que va del año.

Detrás de ese avance sobresalen compañías estrechamente vinculadas a estas tendencias. Nvidia, Micron y Alphabet concentraron más del 40% de las revisiones alcistas de ganancias proyectadas para 2026.

Para muchos analistas, este escenario refuerza el atractivo de mantener una estrategia diversificada que permita participar del crecimiento de las principales compañías tecnológicas sin depender exclusivamente del desempeño de una sola acción.

Las 5 razones por las que muchos inversores eligen el SPY

Permite invertir en las mayores empresas del mundo : a través de una sola operación es posible acceder indirectamente a cientos de compañías líderes de Estados Unidos sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Permite acceder a derechos económicos del activo subyacente : los CEDEARs representan activos del exterior y pueden canalizar beneficios como el cobro de dividendos cuando corresponda, aunque no deben presentarse como idénticos a tener la acción original en todos sus derechos.

Mantiene la inversión dolarizada : el precio del SPY no solo sigue la evolución del índice en Estados Unidos, sino también las variaciones del dólar contado con liquidación (CCL), lo que brinda cobertura cambiaria.

Tiene alta liquidez : se trata de uno de los instrumentos más operados por inversores institucionales y particulares, lo que facilita tanto la compra como la venta de posiciones.

Permite empezar con montos bajos: una unidad puede adquirirse por menos de $ 20.000, lo que permite construir una cartera diversificada sin necesidad de contar con grandes sumas de dinero.

Cómo invertir en el S&P 500 desde Argentina con menos de $ 20.000

El proceso puede realizarse desde cualquier sociedad de Bolsa o aplicación de inversiones que opere cedears. Tan solo se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir una cuenta comitente : el primer requisito es contar con una cuenta de inversión habilitada para operar en el mercado local.

Buscar el CEDEAR SPY : dentro de la plataforma se debe ingresar al mercado de CEDEARs y buscar el ticker “SPY”, que puede comprarse tanto en pesos como en dólares.

Elegir la cantidad a comprar : el valor de cada unidad varía según la cotización del CEDEAR y del dólar contado con liquidación, por lo que debe verificarse en la plataforma al momento de operar.

Seleccionar el tipo de orden: el inversor puede optar por una orden de mercado o una orden limitada : En instrumentos con variaciones de precio o spread, la orden limitada permite definir el precio máximo que se está dispuesto a pagar.

Revisar costos y confirmar: antes de finalizar aparecerá el importe bruto de la operación y las comisiones correspondientes. Luego, la plataforma solicitará un código de seguridad para confirmar la compra.

Una vez realizada la inversión, el dinero permanecerá colocado durante el tiempo que el inversor decida. Si necesita disponer de los fondos, podrá vender su posición y retirar el dinero una vez liquidada la operación, de acuerdo con los plazos y condiciones de la sociedad de Bolsa utilizada. El retiro podrá realizarse según la moneda y la especie operada.