Las 5 gigantes tecnológicas a las que podés invertir con $ 20.000
Con menos de $ 20.000 es posible invertir desde Argentina en empresas como Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple y Alphabet a través de un instrumento que replica al S&P 500. Cómo funciona, cuáles son sus ventajas y el paso a paso para comenzar.
Impulsado por la suba de los bonos soberanos y una mejora en la percepción de riesgo sobre la Argentina, el indicador de JP Morgan se mantiene en mínimos de varios años y alimenta las expectativas de un eventual regreso del país a los mercados internacionales de crédito