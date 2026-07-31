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Independencia

Reforma

“No nos consultaron, ni se adelantó ningún borrador, más allá de que era un pedido que habían hecho varias veces las cámaras bancarias”, revela el CEO de uno de los bancos líderes, en alusión a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunció el presidente Javier Milei.

“La independencia del BCRA ha sido una sugerencia hecha varias veces por las cámaras bancarias entendiendo que le da más solidez y estabilidad a la economía. Nuestra posición de siempre fue que el BCRA debe ser independiente. Se la hemos transmitido a todos los gobiernos, con poca suerte”, advierte el presidente de una de las entidades más fuertes del país.

La tasa

La principal ventaja que ven los banqueros con la reforma es que puede ser un buen punto de arranque institucional para recuperar nuestra moneda. La ven con optimismo en el sentido que la tasas de interés ya no la puede definir el Tesoro, sino que sería un resorte exclusivo del BCRA, que será independiente y responsable de preservar el valor de la moneda.

“Los niveles de tasa debería fijarlos el BCRA sin influencia del Ministerio de Economía, que se tendrá qué preocupar por cómo financia al Estado y en mantener el superávit. La ventaja es que la independencia del Central le da mas libertad para el manejo de la política monetaria”.

Independencia

“Cuando el BCRA no es independiente, su política monetaria tiene que atender, además, lo que quiera el poder Ejecutivo; por ejemplo, lo que pasó en el gobierno de Macri”, recuerda el banquero.

Ahora, dice, el BCRA pasa a ser más importante que el Ministerio de Economía. Ejemplifica que en los Estados Unidos todo el mundo habla de la Fed, no del Ministro de Economía y Finanzas.

“Eso es lo que busca la independencia. Cuando al presidente del BCRA te lo maneja la política (hemos tenido varios casos en los gobiernos kirchneristas) vienen los descalabros. Por eso tiene mucho valor que sea tan difícil removerlos en la nueva propuesta”.

Reforma

Los banqueros consultados ven la reforma como muy positiva: “Uno de los principales problemas de Argentina ha sido históricamente el avance de la política (sobre todo populista) sobre el BCRA".

“El resto de los países de la región, a pesar de haber tenido crisis políticas similares o incluso peores que las nuestras, han mantenido su economía mucho más estable”.

En el sector aseguran que la reforma fortalecería la credibilidad de la política monetaria, aumentaría la confianza en el sistema financiero, mejoraría las expectativas de inflación y contribuiría a reducir el riesgo país.

Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo, ve a la reforma tan positiva como necesaria aunque, a su criterio, “hoy no es el momento para hacerlo, sino en un próximo mandato, una vez que el balance del BCRA esté saneado, te sobren los dólares y el Tesoro tenga acceso al mercado de deuda”.