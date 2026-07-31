La minera coreana POSCO lleva invertidos 4.000 millones de dólares en Argentina

Vicuña: cómo es el proyecto de u$s 18.000 millones y qué beneficios traerá

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de la segunda etapa del proyecto de Sal de Oro.

El comité evaluador aprobó la segunda etapa de este proyecto minero. Es para el litio de Sal de Oro, desarrollado por la empresa Posco en Salta y Catamarca, con una inversión de u$s 547 millones.

Forma parte de un plan de inversiones de u$s 4000 millones que la surcoreana tiene para el país.

Según el Gobierno, “el proyecto permitirá producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generará exportaciones por más de u$s 300 millones al año”.

La nueva etapa de Sal de Oro potencia la cadena del litio, sumando la producción de carbonato de litio al hidróxido de litio que ya producía. Estos son dos compuestos de alto valor agregado que potencian la generación de divisas para el país.

En la fase uno, buscó una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio grado batería en General Güemes. Esta planta fue inaugurada a finales de 2024 y ya opera en torno al 80% de su capacidad teórica mientras finaliza su fase de optimización industrial (ramp-up).

En esta fase dos -ahora aprobada- sumará 23.000 toneladas.

El objetivo es llegar a 100.000 toneladas de producción total cuando se completen las fases tres y cuatro.

El carbonato de litio estará enteramente dedicado a la exportación. El desarrollo contempla una etapa extractiva primaria y concentración de salmuera por evaporación, proveniente de Salar del Hombre Muerto.

El procesamiento final y producción de hidróxido de litio grado batería en el parque industrial de General Güemes, Salta.

El gigante surcoreano Posco es el séptimo productor de acero del mundo, con una facturación de u$s 48.598 millones al año.

Cerca de u$s 14.000 millones los genera con sus divisiones de energía y materiales de batería.

Aspira a llegar a una producción de 423.000 toneladas de litio durante este año, equivalente a casi 20 veces lo que producirá en Argentina. El objetivo es colarse en el top 3 de los productores mundiales. Para lograrlo, invertirá u$s 93.500 millones .

Además del RIGI, en Argentina cuenta con una línea de financiamento de BID Invest de u$s 700 millones en dos tramos.